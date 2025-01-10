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AMATEM'in yeni servisi açıldı

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Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde yer alan Alkol ve Madde Arındırma Merkezi'nin (AMATEM) yeni servisi düzenlenen törenle açıldı.
AMATEM'in yeni servisi açıldı

Açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, göreve geldikleri günden itibaren Başbakanın talimatlarıyla eksik ve yarım kalan tüm projeleri tamamlayıp, yenilerini hayata geçirdiklerini belirtti.

Dinçyürek, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi bünyesinde AMATEM’in ayrı ve modern bir servis ve çağdaş bir sağlık hizmeti verebilmesi adına yapılan çalışmaların son noktasında olduklarını kaydederek, bir önemli merkezin daha kullanıma açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadele konusundaki büyük ihtiyaca yönelik ciddi adımlar attıklarını kaydeden Dinçyürek, psikiyatrist hekim sayısı giderek artarken, toplumda da özellikle bağımlılıkla mücadele noktasında çok ciddi bir ihtiyaç bulunduğunu vurguladı.

Hakan Dinçyürek, inşaatı yarım kalan AMATEM binasının tamamlanması için 2025 bütçesine ödenek konduğunu ve ihale sürecini bu yıl içinde tamamlayıp, merkezi hizmete sokacaklarını söyledi. Dinçyürek, bu süreç tamamlanana kadar geçici olarak ihtiyaçları karşılamak adına modern bir üniteyi bugün devreye koyduklarını belirtti.

-“Psikotik hastalar ve bağımlı hastalar artık ayrı ünitelerde, modern ve çağdaş bir ortamda tedavi görecek”

Sağlık Bakanı Dinçyürek, şöyle devam etti:

“Bugünden itibaren Barış Ruh ve Sinir Hastanesi bünyesinde psikotik hastalarla bağımlı hastaların aynı çatı altında tedavi edilmelerinin yarattığı sıkıntılardan kurtuluyoruz. Psikotik hastalar ve bağımlı hastalar artık ayrı ünitelerde, modern ve çağdaş bir ortamda, tam donanımlı sağlık çalışanlarıyla tedavi görecek. ‘Bağımlılıktan arındırılmış bir toplum’ hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz, hayırlı olan ülkemizin, insanımızın bağımlılıktan arındırılmasıdır, bağımlılığa bulaşmamasıdır. Herhangi bir vatandaşımızın sıkıntısı varsa devlet buradadır, biz buradayız.”

 -Akbirgün: “Artık modern bir merkezimiz var…”

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün ise açılışta yaptığı konuşmada, “Alkol ve madde arındırma hizmeti daha önce de veriliyordu ancak psikotik hastalarla aynı alanda bulunması uygun değildi. Artık modern bir merkezimiz var. İki kişilik ve tek kişilik yataklar, rehabilitasyon alanları, psikolog ve uzman doktorlarımızla 19 yatak kapasiteli bir merkezde hizmet vereceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın altyapı desteğiyle çağdaş bir görünüm elde ettik. Başta Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek ve bakanlığa teşekkür ederim, toplumumuza hayırlı olsun” dedi.

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