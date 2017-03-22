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Anastasiadis tokmağı resmen kırdı!

Anastasiadis tokmağı resmen kırdı!
New York'ta Kıbrıs günü vesilesiyle borsanın kapanış gongunu çalan Anastasiadis, tokmağı kırdı...

Geçtiğimiz günlerde “Invest in Cyprus Form” (Kıbrıs İçin Yatırım Forumu) isimli konferansta konuşmak için New York'a giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, New York borsasında Kıbrıs günü ilan edilen 21 Mart günü (dün akşam) borsanın kapanış gongunu çaldığı sırada, tokmağı sert bir şekilde vurarak kırdı. Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen trajik-komik olay karşısında Anastasiadis'in şaşkınlığı ve tebessümü objektiflerden kaçmadı...

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