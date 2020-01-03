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Anayasa Referandumuna doğru.. Bazı kamu görevlilerinin emeklilik yaşı yükseltiliyor!

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören önerinin onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.
Anayasa Referandumuna doğru.. Bazı kamu görevlilerinin emeklilik yaşı yükseltiliyor!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören önerinin onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Levent Kutay’ın sunduğu “Burası önemli” programına katılan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören öneriyi onaylayarak Meclis’e sevk ettiklerini söyledi.

Onaylanan öneri içerisinde Anayasada yargıçların görev süresinin uzatılmasının da yer aldığı bir dizi değişikliğin de olduğunu ifade eden Taçoy, Anayasa değişikliği için de referanduma gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, Meclis’e sevk edilen öneride, referandumun da 12 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

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