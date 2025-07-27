Anayasal haklar ihlal ediliyor

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, yaz aylarında yurttaşlardan bazı plajlarda giriş ücreti alınmasına sert tepki göstererek, bu uygulamanın hem Anayasaya hem de yasalara aykırı olduğunu açıkladı. Konfederasyon, İçişleri Bakanlığı’nı görevini yapmaya ve denetim sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Anayasa’nın 38. maddesi ile 26/93 sayılı Plajların Kullanımı ve Denetim Yasası‘nın, yurttaşların plajlara serbestçe giriş hakkını garanti altına aldığı, plaja giriş için ücret alınamayacağının açıkça belirtildiği vurgulandı. Ancak buna rağmen, birçok plaj işletmecisinin keyfi şekilde yüksek ücretler talep ettiği ve İçişleri Bakanlığı’nın bu duruma seyirci kaldığı ifade edildi.

“Fiş alarak ücretleri geri isteyin” çağrısı

Konfederasyon, yasal olmayan plaj ücretleri ödeyen tüketicilere, makbuz veya fiş almaları halinde bu ödemeleri yasal yollardan geri talep edebileceklerini hatırlattı. Ayrıca, İyi İdare Yasası kapsamında bu ödemelerin münferiden İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tarafından geri ödenmek zorunda kalınabileceği de vurgulandı.

Açıklamada, 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 22. maddesine atıfta bulunularak, idarenin kendi işlem ve ihmallerinden doğan zararı gidermekle yükümlü olduğu ve kamu personelinin de kusur oranında sorumlu tutulabileceği hatırlatıldı.

“Tüketicilerin hakkı gasp ediliyor”

Tüketicileri Koruma Yasası’nın 12. maddesine de dikkat çekilen açıklamada, hizmetin kusurlu olması halinde tüketicinin ücret iadesi ya da bedel indirimi hakkına sahip olduğu belirtildi. Konfederasyon, bu yasa uyarınca plaj işletmecilerinin, yasal zemini olmayan ücretleri iade etmek zorunda olduğunu söyledi.

“Güney’e yönelen sermaye kaybına neden oluyor”

Yasa dışı uygulamaların halkı Güney Kıbrıs plajlarına yönelttiğine dikkat çeken Konfederasyon, bu durumun yerli esnaf ve tüccarı mağdur ettiğini, milli sermayenin yurt dışına kaymasına neden olduğunu ifade etti. Hükümet, Meclis ve Başsavcılık görevlerini yapmaya çağrılırken, 1998 tarihli Ombudsman raporu da hatırlatıldı. Raporda, plaj girişinde ücret alınamayacağı, yalnızca hizmet alımı durumunda ödeme yapılabileceği vurgulanmıştı.

Konfederasyon, İçişleri Bakanlığı’nın geçen yıl verdiği “emirname çıkarılacak” sözünü hatırlatarak, gereken yasal düzenlemenin acilen hayata geçirilmesini istedi. Aksi halde, yasaya aykırı ücretlendirme nedeniyle vatandaşlardan tahsil edilen bedellerin, doğrudan kamu yöneticileri tarafından ödenmek zorunda kalınabileceği uyarısında bulundu.