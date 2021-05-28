Andrey Orazbayev’in“Hafızaların Haritası” adlı kişisel sergisi, 1 Haziran Salı günü saat 10:00'da Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.

Andrey Orazbayev’in Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda düzenlenecek “Hafızaların Haritası” adlı kişisel sergisi, 1 Haziran Salı günü saat 10:00'da Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açılacak.

Kazak sanatçı Andrey Orazbayev’in, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Hafızaların Haritası” adlı kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından, 1 Haziran Salı günü saat 10:00'da, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’de açılacak.

Andrey Orazbayev’un 30 eserinden oluşan kişisel resim sergisi, “Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Sergi Salonunda” sanat severlerle buluşacak.

Orazbaev’in resimleri izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırıyor

Andrey Orazbayev eserlerini, sembolik bir plan temelinde oluşturuyor. Ressamın eserleri, çizgilerin karmaşıklığı, kompozisyon yoğunluğu ve tamlığı, çizginin zarafeti ve doğruluğu ile ayırt edilebiliyor. İçsel ifadelerle dolu olan eserler orijinal bir yoruma sahip. Andrey Orazbaev’in resimleri izleyiciyi yaratıcı süreçle tanıştırmanın modern biçimini temsil ediyor.

Andrey Orazbayev Kimdir?

1963 yılında Kazakistan'ın Pavlodar kentinde doğdu. Pavlodar Eyalet Pedagoji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Omsk Devlet Pedagoji Üniversitesi’nde Sanat ve Grafik Bölümü’nde okudu. Uluslararası Rusya Sanatçılar Birliği ve Kazakistan Sanatçılar Birliği üyesidir. 1994’te Pavlodar’da avangard sanatçı olarak “Yeni Bozkırlar” adlı sergisini açtı. Güzel sanatların füzyon tarzında ve tiyatro performansında çalışan bir performans sanatçısı olarak da bilinen Orazbayev, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne özel olarak pek çok esere de imza attı.