Anketler neden yanılıyor? Erkut Yılmabaşar yazdı

Son on yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan bir çok seçimde yapılan açıklanan/açıklanmyan anketler her nedense deyim yerinde ise çuvalladı.

Son on yıldır Kıbrıs’ın kuzeyinde yapılan bir çok seçimde yapılan açıklanan/açıklanmyan anketler her nedense deyim yerinde ise çuvalladı.

Bu yazımızda biraz bu konuda kafa yoracağız.

Aslında çuvallayan anket şirketlerimiydi?

Yoksa yurttaşlar anketörlere doğru cevapları vermiyor muydu?

Ya da karasız yurttaşlar son on yıldır seçimlerin kaderini mi belirliyordu?

Yazının devamı için tıklayın: Anketler neden yanılıyor? - Erkut YILMABAŞAR