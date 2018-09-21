  • BIST 97.141
  • Altın 242,390
  • Dolar 6,2773
  • Euro 7,3787
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Anketlere göre sağ popülist AfD oy oranını artırdı

» »
ARD'nin ülkede siyasi nabzı tutan DeutschlandTrend anketine göre AfD oy oranını artırdı ve Hristiyan Birlik partilerinin ardından meclisteki en büyük ikinci güç haline geldi.
Anketlere göre sağ popülist AfD oy oranını artırdı

Alman birinci televizyon kanalının (ARD) Infratest dimap'a düzenli olarak yaptırdığı, Almanya'da vatandaşların siyasi eğilimlerini irdeleyen DeutschlandTrend anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin son dönemde oy oranını artırdığı belirlendi. Böylece son DeutschlandTrend anketinden bu yana, AfD oy oranını yüzde iki oranında artırmış oldu. Bu verilere göre, gelecek Pazar günü seçimler yapılsa AfD yüzde 18'lik oranla mecliste ikinci büyük güç olmayı başarabilir.

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ise oy kaybederek yüzde 28'e geriledi. Bu oranın Birlik partilerinin DeutschlandTrend'in yapılmaya başladığı Kasım 1997'den bu yana aldığı en kötü sonuç olduğu belirtildi.

Ankete göre koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 17. Yeşiller partisi oylarını artırarak yüzde 15'e ulaştı. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9, Sol Parti'ninki ise yüzde 10.

Hristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti'den oluşan "büyük koalisyon" hükümetinin oy oranı ise yüzde 45.

DeutschlandTrend anketine katılan vatandaşlara siyasetçiler hakkındaki görüşleri de soruldu. Ankete katılanların yüzde 28'i, yalnızca Bavyera'da faaliyet gösteren Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Horst Seehofer'i İçişleri Bakanı olarak iyi bulduklarını söylediler. Bu oran Nisan 2018'de yüzde 39'du. Ankete katılan her 10 kişiden altısı ise Seehofer'in İçişleri Bakanı olmasını "kötü bir tercih" olarak değerlendirdi.

Koalisyonda gerilim

Almanya'da koalisyon ortakları Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen'ın geleceği konusundaki görüş ayrılığı nedeniyle gerilim yaşıyor.

Bu tartışmalarda en çok gündeme gelen isimlerden biri de İçişleri Bakanı Horst Seehofer. Chemnitz'de aşırı sağcıların "sürek avı” yapmadığı yönündeki sözleri nedeniyle eleştirilen iç istihbarat başkanı Hans-Georg Maaßen'a İçişleri Bakanı Seehofer destek vermişti. Sosyal Demokrat Parti Maaßen'ın görevden alınmasını isterken, İçişleri Bakanı Seehofer Maaßen'ı İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar olarak görevlendirmişti. Koalisyon ortakları arasındaki gerginlik sürüyor.

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump'ın yıldızına demir parmaklık21 Eylül 2018 Cuma 10:09
  • Almanya'da hak savunucularından Erdoğan’a protesto hazırlığı21 Eylül 2018 Cuma 09:15
  • Macron: Avrupa Birliği tehlikede21 Eylül 2018 Cuma 09:06
  • Merkel ve Erdoğan’ın ekonomi kurmayları Berlin’de buluşuyor21 Eylül 2018 Cuma 08:49
  • Le Pen'e psikolog yolu göründü20 Eylül 2018 Perşembe 16:48
  • Trump'tan İspanya'ya: Sahra Çölü'ne duvar örün20 Eylül 2018 Perşembe 13:23
  • AB zirvesinde mülteci meselesine çözüm aranıyor20 Eylül 2018 Perşembe 09:31
  • Hambach ormanındaki operasyon esnasında bir kişi öldü20 Eylül 2018 Perşembe 09:24
  • İngilizlerden alçak yayın! Türkiye'ye göz diktiler19 Eylül 2018 Çarşamba 16:26
  • Kuzey ve Güney Kore liderleri buluştu18 Eylül 2018 Salı 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti