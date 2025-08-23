Anne Sütünden Ek Gıdaya Geçişte Beslenmenin Altın Kuralları

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güniz Yaşöz anne sütünden ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

Bir bebeğin dünyaya gelişi, aileye büyük mutluluk getirirken, doğru beslenme sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Hayatın ilk 1000 günü, yani anne rahmine düşülen andan ikinci yaş gününe kadar geçen süre ise çocuğun bağışıklığından zihinsel gelişimine kadar geleceğini belirliyor.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güniz Yaşöz, anne sütünden ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı. Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, “Anne sütü yalnızca besin değil, aynı zamanda bebeğin bağışıklığını güçlendiren doğal bir aşıdır. Ayrıca anne ile bebek arasındaki bağı da kuvvetlendirir” dedi.

İlk altı ayın tek kahramanı, “Anne Sütü”!

Doğumdan itibaren ilk altı ay bebeğin tek gıdasının anne sütü olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Güniz Yaşöz; anne sütündeki protein, yağ, karbonhidrat ve vitaminlerin, bebeği pek çok hastalığa karşı koruduğunun altını çizdi. Altıncı aydan itibaren anne sütünün tek başına yeterli olmadığını ve ek gıdalarla desteklenmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, “Yeni gıdalar mutlaka sabah saatlerinde bir tatlı kaşığı ölçüsünde başlatılmalıdır. Ardından gün boyu alerji belirtileri izlenmelidir” dedi. Tamamlayıcı beslenmeye meyve yerine sebze püresiyle başlanması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Güniz Yaşöz “Tatlı tatlara alışan bebekler ileride sebzeleri reddedebilir. Patates, havuç ve pirinçten hazırlanan hafif püreler başlangıç için idealdir. Üzerine birkaç damla zeytinyağı eklemek hem enerji sağlar hem sindirimi kolaylaştırır” dedi.

“Üç gün kuralı” ile ek gıdalara güvenli geçiş...

Her yeni besinin, üç gün boyunca tek başına verilmesi gerektiğini ve bu sayede olası alerji veya sindirim sorunlarının daha kolay tespit edileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, dokuzuncu aya kadar ezilmiş ve yumuşak gıdalar tercih edilirken, sonrasında küçük parçalara geçilmesinin bebeğin çiğneme becerisine katkı sağladığını, bunun da konuşma gelişimini desteklediğini belirtti. Ev yapımı yoğurt, rendelenmiş meyveler ve az miktarda kıymanın pürelere eklenmesinin bebeğin sindirim sistemine ve protein alımına katkı sağladığını söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Güniz Yaşöz, et suyuyla hazırlanan çorbalara küçük miktarlarda kıyma eklenmesinin faydalı olacağını ifade etti.

1 yaşa kadar baldan uzak durun!

Bir yaşına kadar balın kesinlikle verilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Güniz Yaşöz; tuzlu, şekerli, baharatlı yiyeceklerden, çay, bitki çayları ve gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Uzm. Dr. Güniz Yaşöz; ayrıca vitamin ve mineral takviyelerinin önemine de değinerek “Bebekler doğar doğmaz günlük D vitamini almaya başlamalıdır. Demir desteği ise dördüncü aydan itibaren verilmelidir. Eksiklikler kansızlık, iştahsızlık ve gelişim geriliğine neden olabilir. Bu nedenle düzenli doktor kontrolleri ve gerekirse kan tahlilleri ihmal edilmemelidir” dedi.

Her bebeğin gelişim süreci farklıdır!

Ailelerin en sık yaptığı hatalardan birinin, bebeği zorla beslemek olduğunu belirten Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, “Yemek yemeyen bebeği zorlamak, ağzına kaşıkla baskı yapmak ya da dikkatini dağıtmak için televizyon açmak uzun vadede yeme bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca bebeği televizyon karşısında ya da oyuncakla oyalanarak beslemek doğru değildir. Beslenme, bir oyun değil bir yaşam pratiği olarak aile sofrasında öğrenilmelidir” dedi.

Hazır gıdalara yönelmenin de yanlış olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, “Pratik görünse de katkı maddeleri çocuğun bağışıklığını zayıflatır ve doğal damak zevkini bozar” diyerek aileleri uyardı. Uzm. Dr. Güniz Yaşöz, “Her bebeğin gelişim süreci farklıdır. Sabırlı olmak, bebeğin iştahına saygı göstermek ve doğal, katkısız yiyecekleri tercih etmek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturur” dedi.