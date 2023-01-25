  • BIST 5.297,77
  • Altın 1174.984
  • Dolar 18.7891
  • Euro 20.4998
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Antarktika’da Londra büyüklüğünde parça koptu

» »
İngiltere'nin Antarktika'daki inceleme merkezi 150 metre kalınlığındaki Brunt Buz Rafından 1.550 kilometrekarelik bir buz dağının koptuğunu duyurdu. Pazartesi yapılan basın açıklamasında buz dağının yaklaşık Londra büyüklüğünde olduğu vurgulandı.
Antarktika’da Londra büyüklüğünde parça koptu

İngiliz Antarktik Araştırmaları Merkezi (BAS), 1.550 kilometrekarelik buz dağının Pazar günü Antarktika kıyısında bulunan ve kalınlığı 150 metre olan Brunt Buz Rafı’ndan koptuğunu belirterek bunun bölgede son iki yılda, ikinci kopuş olduğunun altını çizdi.

BAS, buz dağının kopmasını beklediklerini ve bunun iklim değişikliğinin bir sonucu olmadığını vurguladı. Kopan buz dağının yaklaşık Londra ve bölgeleri büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

BAS Direktörü Profesör Dame Jane Francis olayla ilgili, “Buzulbilimcilerimiz ve operasyon ekiplerimiz bu olayı önceden tahmin etti. Buz tabakasının ölçümleri, istasyonu çevreleyen yüksek hassasiyetli GPS aletlerinden oluşan otomatik bir ağ kullanılarak günde birkaç kez gerçekleştirilir. Bunlar, buz tabakasının nasıl deforme olduğunu ve hareket ettiğini ölçer ve ESA, NASA ve Alman uydusu TerraSAR-X’in uydu görüntüleriyle karşılaştırılır. Tüm veriler analiz için Cambridge’e geri gönderiliyor, böylece Antarktika kışında bile neler olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seksi Rus ajan Anna Chapman’ın nerede saklanıp yaşadığı ortaya çıktı22 Ocak 2023 Pazar 23:55
  • Son yıllarda işverenler en çok bu mesleklerden alım yapıyor22 Ocak 2023 Pazar 21:22
  • 50 bin yıl sonra Dünya’ya yaklaşıyor: Yeşil kuyruklu yıldız nasıl izlenecek?22 Ocak 2023 Pazar 16:55
  • Işık kirliliği insan sağlığını ve hayvanların davranışlarını da etkiliyor22 Ocak 2023 Pazar 15:59
  • 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32’si kaybolabilir22 Ocak 2023 Pazar 12:53
  • Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım: Günde 3 bin futbol sahası büyüklüğünde orman…20 Ocak 2023 Cuma 23:01
  • Yeşil Barış fidan dikecek20 Ocak 2023 Cuma 16:31
  • Uzmanlar açıkladı: Nükleer patlamada evin en güvenli yeri…19 Ocak 2023 Perşembe 22:49
  • Almanya’nın nüfusu geçen yıl göçmenlerle rekor kırdı19 Ocak 2023 Perşembe 21:55
  • Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Son 1000 yılın en üst seviyesine ulaştı19 Ocak 2023 Perşembe 20:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti