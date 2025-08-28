Antrepo yangını... Polis: Yangının başlaması için dışarıdan müdahale yok

Bugün, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi'ne ait antrepo olarak kullanılan alanın bir bölümünde meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ilk tespitlere göre yapılan gerek teknik inceleme gerekse kamera kayıtları incelenmesi sonucu, yangının başlaması için dışarıdan herhangi bir müdahale olmadığı ve muhtemelen elektriksel kısa devre neticesinde yangının meydana geldiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.