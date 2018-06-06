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Anüsünden 30 Cm'lik Patlıcan Çıktı

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Bu kadarı da olmaz... Fotoğraflar servis edildi...
Anüsünden 30 Cm'lik Patlıcan Çıktı

Çin'de 50 yaşındaki bir adam hastaneye karın ağrısı ve mide bulantısıyla gidince doktorları şaşkına çevirdi. Adamın anüsünden 30 santimetrelik patlıcan çıktı.,

Çin, son yılların en şaşırtıcı tıbbi olayını konuşuyor. Çin'de ismi açıklanmayan hasta geçtiğimiz hafta mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Röntgeni çekilen adamın anüsünden 30 santimetrelik patlıcan çıktı.

HASTALIĞI İÇİN YAPMIŞ

Yapılan incelemeler ve röntgen sonuçlarına bakarak adama soru soran doktorlar aldıkları yanıtla iyice şaşkına döndü. Acı içinde kıvranan adam sindirim ve boşaltım sorununu ortaya kaldırmak için anüsünden 30 santimetre uzunluğundaki bir patlıcan soktuğunu ve bunun 2 gündür içinde sıkıştığını söyledi. Şok içindeki doktorlar adama derhal müdahale ederken yapılan operasyon sonrasında adamın sağlık durumunun düzeldiğini açıkladı.

Patlıcan aracılığıyla kolonu genişletmeye çalıştığını söyleyen adamın, bu tedavi yöntemini büyüklerinden öğrendiğini söyledi.

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