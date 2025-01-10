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Ara bölgedeki dikenli tellerin sökülmesine başlandı

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Rum Yönetimi tarafından mülteci akışlarının önüne geçmek için “Astromerit” ve “Peristerona” bölgesinde ara bölge boyunca yerleştirilen dikenli tellerin sökülmesine yaklaşık dört yılın ardından dün başlandığı haber verildi.
Ara bölgedeki dikenli tellerin sökülmesine başlandı

Konuyla ilgili haberinde “elde ettiği” bilgilere dayanarak, dikenli tellerin yaklaşık 4 milyon Euro’ya mal olduğunu yazan Politis gazetesi, dikenli tellerin eski Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in bakanlığı döneminde KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik "mülteci akışıyla" baş edilmesi amacıyla yerleştirildiğini anımsattı.

Ancak istatistiklerin bu tedbirin sonuç getirici olmadığını ortaya koyduğunu ve bakanlar kurulunun da dikenli tellerin sökülmesine karar verdiğini kaydeden gazete, dikenli tellerin 14 kilometre uzunluğunda olduğunu hatırlattı.

Dikenli tellerin sökülmesiyle yetkili devlet birimlerinin çalışanlarının ilgilendiğini ve alınan kararlara göre dikenli tellerin Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) ihtiyaçları için kullanılacağını kaydeden gazete, dikenli tellerin sökülmeye başlamasının, bu tedbirden hoşnut olmayan bölge sakinleri tarafından memnunlukla karşılandığını belirtti.

Gazete, dikenli tellerin “Peristerona” köyü bölgesinden kaldırılmaya başlandığı ve devam edeceğini ekledi.

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