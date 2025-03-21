  • BIST 9209.15
  • Altın 3705.752
  • Dolar 38.005
  • Euro 41.2873
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen sirkat suçundan tutuklanan Ş.K yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Hasan Kabadayılar mahkemeye olguları aktardı.
Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!

Polis, 8 Mart 2025 tarihinde saat 14:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak'ta bulunan park alanı içerisinde E. D'ye ait park halindeki   aracın orta konsolunda zarf içerisinde muhafaza edilen bin 712 Amerikan Doları ile bin 110 TL'nin çalındığını söyledi.  Polis, çevre kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının 17.03.2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının cüzdanında bulunan 2750 TL, 100 Amerikan Doları ve 127 Euro nakit paranın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kaldığını tespit ettiklerini, odasında yapılan aramada olay saatinde giymekte olduğu gri renk kapşonlu ceket ile siyah renk botların bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının olay saati giymekte olduğu pantolonun ise üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Lefkoşa’da 23 Temmuz 2024 tarihinde park halindeki bir araçtan 9 paket sigara çalıp kaçtığı esnada araç sahibinin fark etmesi üzerine sigaraları atıp kaçan kişinin de zanlı olduğunu tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının araçtan para çaldığını, ancak daha önceki yıllarda işlenen suçu kabul etmediğini ancak o tarihteki kamera görüntüleriyle yeni olayla ilgili kamera görüntülerinde şahısların aynı kişi olduğunun görüldüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!21 Mart 2025 Cuma 13:49
  • Gıda denetimlerinde 6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı tespit edildi21 Mart 2025 Cuma 13:47
  • Yerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"21 Mart 2025 Cuma 12:56
  • Huzurevleri ve Bakım Merkezleri için yeni düzenleme!21 Mart 2025 Cuma 12:53
  • Girne’de Apartmanda Yangın!21 Mart 2025 Cuma 12:39
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 3 Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:28
  • Güzelyurt ve Girne’de Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:16
  • Lefkoşa’da Sahte Satış Sözleşmesiyle Dolandırıcılık21 Mart 2025 Cuma 12:04
  • Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak21 Mart 2025 Cuma 11:42
  • Rum mallarının satışıyla ilgili bir kişi tutuklandı!21 Mart 2025 Cuma 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti