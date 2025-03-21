Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!

Polis, 8 Mart 2025 tarihinde saat 14:00-22:00 saatleri arasında Lefkoşa'da Şehit Hüseyin Bora Sokak'ta bulunan park alanı içerisinde E. D'ye ait park halindeki aracın orta konsolunda zarf içerisinde muhafaza edilen bin 712 Amerikan Doları ile bin 110 TL'nin çalındığını söyledi. Polis, çevre kamera görüntülerinin incelenerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlının 17.03.2025 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının cüzdanında bulunan 2750 TL, 100 Amerikan Doları ve 127 Euro nakit paranın emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının Surlariçi’nde faaliyet gösteren bir pansiyonda kaldığını tespit ettiklerini, odasında yapılan aramada olay saatinde giymekte olduğu gri renk kapşonlu ceket ile siyah renk botların bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının olay saati giymekte olduğu pantolonun ise üzerinde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını ifade etti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada Lefkoşa’da 23 Temmuz 2024 tarihinde park halindeki bir araçtan 9 paket sigara çalıp kaçtığı esnada araç sahibinin fark etmesi üzerine sigaraları atıp kaçan kişinin de zanlı olduğunu tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının araçtan para çaldığını, ancak daha önceki yıllarda işlenen suçu kabul etmediğini ancak o tarihteki kamera görüntüleriyle yeni olayla ilgili kamera görüntülerinde şahısların aynı kişi olduğunun görüldüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 35 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.