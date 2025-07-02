‘Arapça öğretmeni’ münhali açıldı, Selma Eylem’den tepki geldi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi'nin Hala Sultan İlahiyat Koleji için ‘Arapça öğretmeni’ münhali açmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Selma Eylem, “Eğitim bakanı, bakanlığı ve hükümetin marifetlerinden biri de bu! Arapça öğretmeni münhali! Eğitim tarihimizde bir ilk! Adım adım ilerliyor orda ne varsa burada da olacak çalışmaları…” ifadelerini kullandı.