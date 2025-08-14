Arar: Ada Kıbrıs projesi geliştirilirse turizm kazanır

​​​​​​​KKTC’nin yeni turizm atağı olan Ada Kıbrıs projesini değerlendiren Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, projenin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıyla KKTC turizminin önemli bir ivme kazanacağına vurgu yaptı.

Ülke turizmini tanıtmak amacıyla geçmişte de birçok projeye imza atıldığını ama devamlılığı gelmediği için uzun vadede fayda sağlamadığını anımsatan Reha Arar, Ada Kıbrıs projesiyle aynı hatanın yapılmayacağı dileğini ifade ederek önerilerde bulundu.

Ada Kıbrıs projesinin ilk somut yansıması olan uçak biletleriyle ilgili kampanyanın özellikle casinolu olmayan otellere turist çekebileceğini dikkat çeken Arar, özellikle İngiltere turistinin yeniden kazanılması için bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Düzenlenen kampanyalarla ülkeye getirilen turistin memnuniyetiyle hedefe ulaşılıp devamlılığın sağlanabileceğinin altını çizen Reha Arar, bu amaçla temiz çevre ve yerel mutfağın turistler için en önemli beklenti olduğunu kaydetti.