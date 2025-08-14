  • BIST 10908.88
  • Altın 4403.574
  • Dolar 40.7908
  • Euro 47.748
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Arar: Ada Kıbrıs projesi geliştirilirse turizm kazanır

» »
​​​​​​​KKTC’nin yeni turizm atağı olan Ada Kıbrıs projesini değerlendiren Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, projenin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıyla KKTC turizminin önemli bir ivme kazanacağına vurgu yaptı.
Arar: Ada Kıbrıs projesi geliştirilirse turizm kazanır

KKTC’nin yeni turizm atağı olan Ada Kıbrıs projesini değerlendiren Net Holding Yönetim Kurulu üyesi Reha Arar, projenin geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıyla KKTC turizminin önemli bir ivme kazanacağına vurgu yaptı.

Ülke turizmini tanıtmak amacıyla geçmişte de birçok projeye imza atıldığını ama devamlılığı gelmediği için uzun vadede fayda sağlamadığını anımsatan Reha Arar, Ada Kıbrıs projesiyle aynı hatanın yapılmayacağı dileğini ifade ederek önerilerde bulundu.

Ada Kıbrıs projesinin ilk somut yansıması olan uçak biletleriyle ilgili kampanyanın özellikle casinolu olmayan otellere turist çekebileceğini dikkat çeken Arar, özellikle İngiltere turistinin yeniden kazanılması için bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Düzenlenen kampanyalarla ülkeye getirilen turistin memnuniyetiyle hedefe ulaşılıp devamlılığın sağlanabileceğinin altını çizen Reha Arar, bu amaçla temiz çevre ve yerel mutfağın turistler için en önemli beklenti olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erhürman’a Doğanköy’de yoğun ilgi: “Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek”14 Ağustos 2025 Perşembe 08:28
  • Döviz güne nasıl başladı?14 Ağustos 2025 Perşembe 08:14
  • KOOP'da 44 kişinin işine son ısrarı! Grev devam ediyor...14 Ağustos 2025 Perşembe 08:03
  • İskele Belediyesi Dr. Fazıl Küçük Parkı’ndaki büfe yenileniyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:15
  • Koop-Sen açıkladı: 44 emekçinin işine son verilmesinde ısrarcılar, grev devam edecek13 Ağustos 2025 Çarşamba 21:13
  • Hisarköy-Kozanköy arasında çıkan yangın söndürüldü13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:44
  • Koop-Sen açıkladı: 44 emekçinin işine son verilmesinde ısrarcılar, grev devam edecek13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:42
  • Ötüken bölgesi açıklarında 25 düzensiz göçmen tespit edildi!13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:39
  • Bakanlık açıkladı: Maaşlar, hayat pahalılığı da eklenerek ödendi...13 Ağustos 2025 Çarşamba 19:37
  • Erhürman: Hiç kimse bu halkı yok sayamayacak, görmezden gelemeyecek13 Ağustos 2025 Çarşamba 15:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti