Arazi Yangını

10.06.2020 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Akıncılar’da bulunan mandıralar bölgesinde rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde atılan kıvılcım sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu Mustafa EĞMEZ’e ait 100 metrelik sulama borusu, Ömer GELENER’e ait 150 metrelik sulama borusu ve 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan 5 adet çam ağacı tamamen,10 adet servi ve 10 adet çam ağacı kısmen yanarak zarar görmüştür.
Soruşturma devam etmektedir.
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