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Arda Dolu anıldı

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Yarköy Spor Kulübü tarafından düzenlenen Arda Dolu anı futbol turnuvası önceki akşam yapıldı.
Arda Dolu anıldı

Yarköy Spor Kulübü tarafından düzenlenen Arda Dolu anı futbol turnuvası önceki akşam yapıldı. İlk kez düzenlenen merhum Arda Dolu yıldızlar anı futbol turnuvasında Gençler Birliği şampiyon oldu. Turnuvaya Yarköy, Gençler Birliği, Yeni Boğaziçi, 1461 İskele Trabzon, Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademis takımları katıldı. 2005-2006 doğumlu yıldızların mücadele ettiği 1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası İskele Anavatan Parkı halı sahasında karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynandı.

İlk Maçlar

1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası açılış maçı öncesine bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan turnuvaya iki takım ile katılan Yeni Boğaziçi açılış maçında Karadeniz 61’i 2-1 mağlup etti. İkinci maçta Mağusa Spor Akademisi ile karşılaşacak olan Yeni Boğaziçi, ilk maçta oynattığı aynı oyuncular ile sahada yer alamak istemesi sonucunda yapılan itirazdan dolayı Yeni Boğaziçi antrenörü Vural Köseoğlu iki takımı da turnuvadan çekti. Bu gelişme üzerine Karadeniz 61 ile Mağusa Spor Akademisi karşılaşmaları 3-0 hükmen kazanırken, Yarköy rakibi 1461 İskele Trabzon’u 1-0, Gençler Birliği ise 1461 İskele Trabzon’u 5-1 mağlup etti.  

Yarı Final

Turnuvanın yarı final karşılaşmalarında Yarköy, Mağusa Spor Akademisi’ni 2-1, Gençler Birliği ise 1461 İskele Trabzon’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Üçüncülük

Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde Karadeniz 61, Mağusa Spor Akademisi’ni normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan maçı penaltı atışları sonunda 3-1 kazanarak turnuva üçüncüsü oldu.

Final

1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası final karşılaşmasında Gençler Birliği, Yarköy’ü 3-1 mağlup ederek turnuva şampiyon oldu.

Ödül Töreni

1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvası final karşılaşmasının aradından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Huriye Kaşer, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa, merhum Arda Dolu’nun babası İbrahim Dolu, Yarköy Muhtarı Şerif Dolu tarafından verildi.

Yemek

1.Arda Dolu halı saha anı futbol turnuvasının tamamlanmasının ardından tüm takım sporcular, antrenörler, yöneticiler ve katılımcılara Yarköy Spor Kulübü başkanı Muharrem Yamuk ve yöneticiler tarafından akşam yemeği olarak döner verilmesi takdirle karşılandı.

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