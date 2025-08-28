Arif Salih Kırdağ: “Tahtadan demir; Tatar’dan Cumhurbaşkanı olmadı, olmaz!”

“TÜRKİYE, KIBRIS’TA BÖLÜNME İSTEMİYOR”

Türkiye’nin Suriye ve Libya’da toprak bütünlüğünü korumak için askeri yığınak yaptığını hatırlatan Kırdağ, aynı mantığın özünde Kıbrıs için de geçerli olduğunu savundu: “Türkiye Suriye’de parçalanmayı önlemek için kamu yönetimine destek oluyor, maaş ödüyor, tank-top gönderiyor. Libya’da da aynı. Kıbrıs’ta neden bölünme istesin? Bunun gerçek bir alameti yok. Tatar, bu alamet değildir.”

“ÇARE GEVŞEK FEDERASYON”

Kırdağ, çözüm modeline ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Ada’da üç bölgeli bir yola çıkarak, kapıların açılması ve alıştıra alıştıra kuzeyde egemenlik bölgesinin oluşması gerekir. Bu da gevşek Federasyon ya da konfederal ağırlıklı bir siyasi eşitlik modeliyle mümkündür.”

Kıbrıs Postası’na konuşan Kırdağ, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik dikkat çekici ifadeler kullandı:

“Ersin Tatar seçimi kaybedecek. Çünkü kendisi eşyanın tabiatına aykırı… Tahtadan demir olmaz, Tatar’dan Cumhurbaşkanı olmadı, olmaz.”