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Arıklı: AİHM’in kararı Maraş’ın kilidini çözecek

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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bugünkü K.V. Mediterranean Tours Limited kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Arıklı: AİHM’in kararı Maraş’ın kilidini çözecek

Bakan Arıklı, “İlk duyulduğunda kötü bir habermiş gibi geliyor kulağa ama öyle değil. Bu kararı dün akşam partide uluslararası hukukçularla derinliğine inceledik. Neticede bu kararın Maraş’ın kilidini çözecek önemli bir karar olduğu noktasında hemfikir olduk” ifadelerini kullandı.

Erhan Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Mesele şu; Rum K.V. Mediterranean Tours Limited önce TMK ya bir dava açtı. TMK Rum Şirkete Maraş’taki malın ancak çözümden sonra iade edilebileceğini söyledi. Rum Şirket böylece iç hukuk yolunu tüketip AİHM’de dava açtı. Bu davada hüküm veren AİHM;

1) TMK’yı etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiğini bir kez daha teyit etti.

2) Maraş’ta hak iddia eden Vakıflara; “Elindeki belgelerle sen de dava aç ve hakkını ara” dedi.

3) En önemlisi de Maraş’ta mal bırakan Rum şirkete malı iade edilmediği için Türkiye’ye toplamda 18.000 Avro ceza kesildi.”

“Yapılması gereken tek şey Maraş’ı askeri bölge olmaktan çıkarmak”

Bakan Arıklı, “Dolayısı ile bizim öteden beri söylediğimiz; “Maraş Türk Yönetiminde, BM gözetiminde, eski kullanıcılarının iskanına açılmalıdır” tezimiz, hukuki bir temele oturmuş oldu. Bu karar, BM’nin 550 sayılı kararına da uygun bir şekilde Maraş’ı iskana açabileceğimizi göstermiştir. Şimdi yapılması gereken tek şey, Maraş’ı askeri bölge olmaktan çıkarıp, TMK’ya devretmektir…” açıklamasını yaptı.

“Maraş’ın bu şekilde açılmasının birçok faydası var”

“Vakıflar uluslararası mahkemelerde haklı bulunursa ki tapu kayıtları ortadadır, Vakıflar bir şekilde tazmin edilecektir” diyen Arıklı, şöyle devam etti:

“Maraş’ın bu şekilde açılmasının birçok faydası vardır.

Buna göre;

1) 2003 yılında bir Rum heyetin (Georgios raporu) hazırladığı rapora göre, Maraş’ın yıkılıp yeniden yapılması için gereken para 4 milyar avrodur. Bu para bizim ekonomimize akacaktır.

2) Maraş’a gelip Türk hakimiyetinde yaşamak istemeyen Rumlar, mallarını başkalarına devredebilecektir. Bu işlemden KKTC maliyesi ciddi gelir elde edecek. TMK’ya ek kaynak yaratılacaktır.

Neticede bu karar, Rumların yarattığı Mülkiyet krizine yeni bir boyut kazandırmış, Maraş’ın açılmasına zemin yaratmıştır.”

 

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