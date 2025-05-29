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Arıklı: Bakanlık bünyesinde yeni istihdam yapılmadı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde bazı sendikaların bakanlık önünde yaptığı eyleme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Arıklı: Bakanlık bünyesinde yeni istihdam yapılmadı

Posta Dairesi’nde gönderileri dağıtacak araç kalmadığını ve eldeki araçların hurdaya çıktığını belirten Arıklı, Maliye Bakanlığı’nın yeni araç alımı için kaynak ayıramadığını ifade etti. Gümrükte atıl durumda bulunan araçların talep edilmesine rağmen olumlu bir yanıt alamadıklarını kaydeden Arıklı, görevli personelin kendi özel araçlarını kullanmak zorunda kaldığını vurguladı.

Bazı şubelerin emekli olan personelin yerine yenileri alınamadığı için kapalı kaldığını da belirten Arıklı, “Bakanlığımızda çok uzun süredir herhangi bir istihdam yapılmadı. Eleman eksikliği olan bazı yerlerde işlerin yürümesi için rotasyon yapıyoruz” dedi.

Arıklı, bir sendika başkanının “yeğenini bekçi olarak işe aldığı” yönündeki iddiasına da yanıt vererek, bakanlıkta görevli bir bekçinin aylar önce vefat ettiğini ve yerine kimsenin alınamadığını, bu nedenle başka bir birimde görev yapan yeğeninin rotasyonla görevlendirildiğini açıkladı. Arıklı, eksiklik giderildiğinde yeğeninin eski görev yerine döneceğini belirtti.

Eylem sonrası sendikacıları kahve içmeye davet ettiğini de ifade eden Arıklı, “Gelin konuşalım, sormak istediklerinizi yüzüme sorun” dediğini, ancak bu teklifin kabul edilmediğini söyledi.

Arıklı, açıklamasının sonunda, bakanlığa bağlı birçok dairede ciddi personel eksiklikleri olduğunu ve buna rağmen uzun süredir yeni istihdam yapılmadığını yineledi.

 

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