Arıklı: Basınımız toplumun sesi olma sorumluluğunu büyük bir ciddiyetle yerine getirmiştir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 11 Temmuz Dünya Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk basınının, toplumun sesi olma sorumluluğunu ciddiyetle yerine getirdiğini söyledi.

Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri olan özgür basın; kamuoyunun aydınlatılması, hakikatin ortaya çıkması ve toplumsal bilincin güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu noktada, Kıbrıs Türk basını, geçmişten bugüne sadece haber verme görevini değil, aynı zamanda toplumun sesi olma sorumluluğunu da büyük bir ciddiyetle yerine getirmiştir.

11 Temmuz Dünya Basın Günü vesilesiyle, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması adına büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızı saygı ve minnetle selamlıyorum.

Bu anlamlı günde, görevini onurla yerine getiren tüm basın emekçilerini tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.