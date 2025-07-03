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Arıklı: Biz YDP olarak sahaya iniyoruz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada yaptı “UBP’deki krizden erken seçim tarihi doğabileceğini” söyledi.
Arıklı: Biz YDP olarak sahaya iniyoruz

Siyasette 24 saatin çok uzun 5 senenin çok kısa olduğunu kaydeden Arıklı “24 saat içerisinde birçok şey değişebilir. Ulusal Birlik Partisi içerisinde yaşanan bu kriz ummuyorum, olmayacağını tahmin ediyorum ama bir erken seçim tarihiyle dahi neticelenebilir” dedi.

Yeniden Doğuş Partisi olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerini aynı zamanda sürpriz bir erken seçime hazırlık olarak değerlendirdiklerinden söz eden Arıklı, Turan Büyükyılmaz’ın başkanlığında bir komitenin süreci yürüttüğünü ifade etti.

YDP’nin başka partilere bakmadan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylarını belirlediklerinin altını çizen Arıklı “Sahaya iniyoruz, kendi işimize bakıyoruz. Cumhurbaşkanlığı kampanya süreci devam ederken muhtemel bir erken seçim için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

 

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