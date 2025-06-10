Arıklı: "Cumhurbaşkanlığı Seçim startının erken verildiğini düşünüyoruz"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin erken başlatıldığını belirtti.Erhan Arıklı, Genç TV’de sağduyu ittifakını değerlendirdi.

Ersin Tatar’ın güzel bir organizasyonla kamuoyuna duyurulduğunu belirten Arıklı, “ Sayın Ersin Tatar da önümüzdeki günlerde kendi manifestosunu açıklayacak ve hep birlikte sahaya inilecek” dedi.

Seçim startının erken verildiğini düşündüğünü belirten Arıklı, “ Bayramda da ziyaretlerde gördük. Halk erken diyor. Seçim şu an halkın gündeminde değil” diye konuştu