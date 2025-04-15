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Arıklı duyurdu: YDP’nin adı değişiyor

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, parti meclisinde alınan yeni kararları açıkladı.
Arıklı duyurdu: YDP’nin adı değişiyor

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, parti meclisinde alınan yeni kararları açıkladı.

Arıklı açıklamasında;

“Parti Meclisimiz bugün Lefkoşa İlçe Binasında toplandı. Toplantıda öncelikle gündem değerlendirildi.

Yeni yol haritası belirlendi. Buna göre Parti Meclisimiz;

1)Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda MYK ya tam yetki verdi.

2)Partinin isminin değiştirilerek, 1985 te kurulan ve daha sonra kapatılan Yeni Doğuş Partisi olarak değiştirilmesine ve bunun için de mayıs ayı içerisinde bir Tüzük değişikliği yapılmasına karar verildi…” ifadelerine yer verdi.

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