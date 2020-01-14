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Arıklı: “Elektrik ve akaryakıta zam gelirse kıyamet kopar; vekiller kaçacak delik arar”

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YDP Genel Başkanı Arıklı, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede “kıyamet” kopacağını, vatandaşların Meclis önünde eylem yapacağını ve milletvekillerinin “kaçacak delik arayacağını” söyledi.
Arıklı: “Elektrik ve akaryakıta zam gelirse kıyamet kopar; vekiller kaçacak delik arar”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Meclis’te “Ekonomik Durum” başlıklı konuşmasında, ülkede ekonomik ve kamu reformuna ihtiyaç bulunduğunu, bürokrasinin yatırımcının önüne engel olarak çıktığını ifade ederek, yatırımın önünün açılması için bürokrasinin azaltılmasının, ortadan kaldırılmasının şart olduğunu söyledi. 

Bürokrasinin azaltılması için hükümetin ne yaptığını soran Arıklı, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için çıkarılan yasaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Ülkede yatırımcıların önünün açılmasının, bürokrasinin aşılması yanında girdi maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini de ifade eden Arıklı, elektriğin ucuzlatılması için güneş enerjisinden yararlanılması gerektiğini, ayrıca kablo ile elektriğin şart olduğunu kaydetti. 

Arıklı, dolarda ciddi bir artış olmamasına rağmen elektrik ve akaryakıt fiyatlarında artış yapılması durumunda ülkede “kıyamet” kopacağını, vatandaşların Meclis önünde eylem yapacağını ve milletvekillerinin “kaçacak delik arayacağını” söyleyerek, hükümetin Kıb-Tek konusunda ne yaptığını sordu. 

Ülkeye güneş enerjisi, kablo ile elektrik sağlanabileceğini ancak jeneratör alınmasının gündemde olduğunu ifade eden Arıklı, bu konuda eleştirilerde bulundu, jeneratör alımının “büyük bir hata olacağını ve kurumu daha da zora sokacağını” kaydetti. 

Kıb-Tek çalışanlarının toplu iş sözleşmesi ile kuruma büyük bir külfet olduğunu, kurumu zarara soktuğunu, KTHY’nin de bu şekilde batırıldığını ifade eden Arıklı, Kıb-Tek’in bu yapıyla sürdürülemeyeceğini söyledi, hükümetten bu konularda adım atmasını beklediğini vurguladı. 

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