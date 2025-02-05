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Arıklı: Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün gece yurt dışına hareket etmeden önce Ercan Havalimanı Terminalini denetledi.
Arıklı: Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz

Arıklı, denetlemenin ardından yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 2023 tarihinde açılan Ercan Havalimanı yeni terminalinin, yapı olarak bölgemizdeki ender cevherlerden biri olduğunu ve yolculara yüksek standartlı hizmet sunduğunu söyledi. Arıklı, “Ercan Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Oldukça başarılı şekilde uygulanmış bir proje. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla bölgenin en büyük havalimanlarında birinin sahibi olmak Kıbrıs Türk halkı için gurur vericidir” dedi.

Bakan Arıklı, denetleme sırasında havalimanı yetkililerinden ve  terminalde görev yapan personelden bilgi aldığını, ve Ercan Havalimanı Terminali’nin oldukça başarılı bir şekilde işletildiğine şahit olduğunu kaydetti. Arıklı, Ercan Havalimanında hizmet kalitesini daha da artırmak için T&T Ercan Airport şirketi ile birlikte bakanlığın ve hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

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