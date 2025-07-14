Arıklı: ‘Evden Eve Fiber Projesi’nin engellenmesi mümkün değildir

Bakan Arıklı, “Evden Eve Fiber Projesi bu ülkenin ve Üstel hükümetinin en önemli projelerinden biridir. Bu proje bir devlet projesidir ve engellenmesi mümkün değildir” dedi.

“Bu konulara girmek bizi sadece üzer”

“Bu projenin hayata geçmesi ile bazı kesimlerin yıllardan beri elde ettiği muazzam kazancın azalacağı açıktır” diyen Arıklı, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ben bir Bakan olarak hizmetin Telefon Dairesi’nden kaça alınıp, tüketiciye kaça satıldığını açıklasam eminim ki okuyucuların dudakları uçuklar. Bu konulara girmek ve tartışmak bizi sadece üzer. Onun için işimize bakalım.”

“Uygulama Protokolü şu anda hazırlanıyor”

Erhan Arıklı, “Geçelim, Sayın Cevdet Yılmaz ile Sayın Ünal Üstel’in imzaladıkları Protokol, Evden Eve Fiber Projesinin Türk Telekom tarafından yapılacağına dair bir çerçeve protokolüdür. Bu protokolün nasıl işeyeceğine dair Uygulama Protokolü ise şu anda hazırlanıyor. Ben yurt dışı ziyaretine çıkmadan önce yetkili arkadaşları topladım ve hassasiyetlerimi onlara ileterek taslak üzerinde çalışmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “İşin maliyeti, projenin nasıl işleyeceği, paydaşların rolü vs. gibi konular önümüzdeki birkaç hafta içerisinde belli olacak. Burada asıl yetkinin, mal sahibi konumundaki Telekomünikasyon Dairesinde ve her türlü iletişim lisansını veren ve denetleyen BTHK’da olduğunu da unutmayın” dedi.

“Akıntıya kürek çekmeyin”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, açıklamasının devamında ise şunlara dikkat çekti:

“Benim bu proje aleyhine kampanya başlatan arkadaşlara tavsiyem şudur; akıntıya kürek çekmeyin. Bu projenin önüne geçemezsiniz. Gelin uygulama anlaşmasının herkesi mutlu edecek bir şekilde hazırlanabilmesi için bize yardımcı olun. Kendi kendinizi diskalifiye etmeyin. Sonra hepimiz üzülürüz.”