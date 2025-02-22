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Arıklı: Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin normale dönmesini umut ediyoruz

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Ercan-İstanbul ve İstanbul- Ercan arasında gerçekleştirilecek bazı seferler İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Arıklı: Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin normale dönmesini umut ediyoruz

Ercan-İstanbul ve İstanbul- Ercan arasında gerçekleştirilecek bazı seferler İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği ise Ercan Havalimanı ile İstanbul arasında haftasonu iptal edilen seferleri açıkladı.

Buna göre yarın; “Türk Hava Yolları’nın 960, 961, 962, 963, 964, 965, 976 ve 977, Pegasus Havayolları’nın ise 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 ve 1923 sefer sayılı uçuşları yapılmayacak.

Pazar günü ise, “Pegasus Havayolları’nın 1912, 1913, 1926 ve 1927 sefer sayılı uçuşları iptal edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, yolcuların mağdur olmamaları için havayolu şirketleriyle işbirliği halinde çalıştıklarını söyledi.

KKTC’de hava koşullarının uçak seferleri için uygun olduğunu ancak varış noktası İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle iptallerin yaşandığını kaydeden Arıklı, “Havaların önümüzdeki günlerde düzelmesiyle seferlerin normale dönmesini umut ediyoruz” dedi.

Bakan Arıklı, Ercan Havalimanı’ndan İstanbul dışındaki Türkiye’nin diğer kentlerine uçuşların ise sorunsuz şekilde gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

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