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Arıklı: İnsan ticareti ve sömürüye karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğu

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, kadınların toplumdaki yerinin ve haklarının bir günle sınırlanamayacak kadar değerli olduğunu vurguladı.
Arıklı: İnsan ticareti ve sömürüye karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğu

“Geçtiğimiz günlerde yaşanan trajik olay, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu acı olay, görmezden gelinemeyecek bir gerçeği bir kez daha gözler önüne sermiştir: Kadınları sömüren, onurlarını hiçe sayan sistemlere karşı daha kararlı adımlar atmak zorundayız. İnsan ticareti ve sömürü, hiçbir toplumun kabul edemeyeceği suçlardır ve bunlara karşı mücadele etmek hepimizin sorumluluğudur” diyen Arıklı mesajını şöyle sürdürdü:

“Devlet olarak, kadınların güven içinde yaşayabileceği bir düzeni sağlamak, adaletin işlemesini garanti altına almak ve toplumsal farkındalığı artırmak görevimizdir. Kadınların yalnızca bir gün değil, her gün hak ettikleri değeri görmeleri için kararlı adımlarla ilerlemeliyiz.

Bu vesileyle, hayatın her alanında mücadele eden, emeği ve onuru için direnen tüm kadınlara saygılarımı sunuyorum. Adil ve eşit bir toplum inşa etmek için hep birlikte çalışacağımıza olan inancımı vurgulamak isterim”

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