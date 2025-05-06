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Arıklı: Limanları özelleştirme için ortaklarımızı gaza getirmeye çalıştım; olmadı

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT Canlı Yayını’nda konuştu.
Arıklı: Limanları özelleştirme için ortaklarımızı gaza getirmeye çalıştım; olmadı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BRT Canlı Yayını’nda konuştu.

Hükümet çalışmalarını değerlendirirken, Limanlar Konusunu gündeme getiren Arıklı, “ Kötü koşullara sahip limanları özelleştirmek için ortaklarımı gaza getirmeye çalışıyorum ama çok da başarılı olduğum söylenemez” dedi

Arıklı, “ 3 yıl geçti bu konuda bir adım atamadık. Üzgünüm. Herhalde bu hükümetin başarısızlıklarından birisi bu olacak” diye ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili de Arıklı şöyle konuştu:

Hükümetin çatı adayını gündeme getirdik. Sayın Ersin Tatar bağımsız aday olsun dedik. Kabul etti. Bağımsız adaylığını açıkladı. UBP de destek vereceğini söyledi. DP şimdi bir tereddüt yaşıyor. Eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ı destekleyebilirler. DP’nin son kararını bekliyoruz. Sonra biz de ona göre tavrımızı açıklayacağız

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç ne olursa olsun, seçimin hemen ardından erken genel seçimin mutlaka gündeme geleceğini sözlerine ekledi

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