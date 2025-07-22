Arıklı: Siyasette son dönemimi yaşıyorum

Arıklı, Ersin Tatar’ın kazanması halinde, elde ettikleri zaferle Ocak ya da Şubat Ayı’nda erken seçimin gündeme geleceğini ifade etti.
Arıklı, “ YDP olarak bu hızla devam etmek ve biraz daha büyümek zorundayız. Kendime söz verdim. Siyasette son dönemimi yaşıyorum. Veda ederken de oldukça başarılı bir pariteyi geride bırakmak istiyorum” dedi.
Arıklı, “ Aileme söz verdim. 65 yaşında siyaseti bırakıp akademik hayata geri dönecektim. O kararlılığım devam ediyor” diye ekledi.
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