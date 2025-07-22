Arıklı: Siyasette son dönemimi yaşıyorum

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de konuştu. YDP’nin her ankette ilk üç parti arasında görüldüğünü belirten Arıklı, partiyi daha da büyütmek ve seçimlerden başarılı çıkması için örğüt çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Arıklı, Ersin Tatar’ın kazanması halinde, elde ettikleri zaferle Ocak ya da Şubat Ayı’nda erken seçimin gündeme geleceğini ifade etti.

Arıklı, “ YDP olarak bu hızla devam etmek ve biraz daha büyümek zorundayız. Kendime söz verdim. Siyasette son dönemimi yaşıyorum. Veda ederken de oldukça başarılı bir pariteyi geride bırakmak istiyorum” dedi.

Arıklı, “ Aileme söz verdim. 65 yaşında siyaseti bırakıp akademik hayata geri dönecektim. O kararlılığım devam ediyor” diye ekledi.