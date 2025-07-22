Arıklı: Siyasette son dönemimi yaşıyorum

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, siyasette son dönemini yaşadığını belirterek, 65 yaşında siyaseti bırakıp akademik hayata döneceğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs TV’de Eda Sinanoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Kıbrıs’ta sabah’ isimli programa konuk oldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, 2026 tarihinin ocak-şubat aylarında erken seçimin gündeme geleceğini, 2026’nın sonunda da yerel seçimin olacağını belirtti.

Kitle toplantıları ve ev ziyaretleriyle çalışmalar yapacaklarını kaydeden Arıklı, YDP’nin üye sayısı olarak ülkenin en büyük 2’nci siyasi partisi olduğunu söyledi. Arıklı, "Yaklaşık 12 bin civarı üyemiz var" dedi.

Siyasette kendine bir söz verdiğini ve son dönemi yaşadığını kaydeden Arıklı, siyasete veda ederken oldukça başarılı bir partiyi geride bırakmak istediğini söyledi.

‘‘Aileme 65 yaşında bu işi bırakacağımı ve akademik hayata geri döneceğimi söylemiştim. Kararlılığım devam ediyor’’ dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun ışıklandırmasının ve tabela takımının henüz tamamlanmadığı uyarısında bulunan Arıklı, "Yol mükemmel. Dikkatli ve yavaş sürün" dedi.