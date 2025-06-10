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Arıklı tepki verenler "Rumların içimizde oluşturduğu 5. Kolun trol hesaplar"

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Bakan Arıklı, ABD ve AB destekli sivil toplum örgütleri aracılığıyla birçok kişinin devşirildiğini ve bu kişilerin devletin mahrem bilgilerini Rum tarafıyla paylaştığını öne sürdü
Arıklı tepki verenler "Rumların içimizde oluşturduğu 5. Kolun trol hesaplar"

Bakan Arıklı, ABD ve AB destekli sivil toplum örgütleri aracılığıyla birçok kişinin devşirildiğini ve bu kişilerin devletin mahrem bilgilerini Rum tarafıyla paylaştığını öne sürdü. Arıklı, bu kişilerin özellikle sosyal medyada milli değerlere saldırdığını ve Rum tezlerini savunduklarını ifade etti.

Rum tarafının mülkiyet konusunda KKTC ekonomisini olumsuz etkileyecek adımlar attığını, tutuklamalara başladığını belirten Arıklı, bu duruma mütekabiliyet esasına göre karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Arıklı, “Biz de Güney’deki Türk mallarını kullanan kişiler için tutuklama kararı almalı ve bunu Türkiye üzerinden yürürlüğe koymalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu görüşlerini dile getirmesinin ardından sosyal medyada yoğun tepki aldığını belirten Bakan Arıklı, söz konusu tepkilerin “Rumların içimizde oluşturduğu 5. Kolun trol hesapları” olduğunu ileri sürdü. “Yemin ederim, Rumlar bu yorumları tercüme etse, ‘Biz bu işi bitirdik’ diye sevinçten göbek atar” diyen Arıklı, bu kişilerin sayısının az olmasına rağmen seslerinin çok çıktığını vurguladı.

Bakan Arıklı, son olarak bu tür yorumları boş zamanlarında okuyup güldüğünü belirterek, benzer bir yaklaşımı kamuoyuna da tavsiye etti.

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