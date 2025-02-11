Arıklı: Trafik canavarına tek bir laf yok, tek suçlu bakan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Trafik kazaları maalesef hız kesmiyor. Bu kazaların sebebi ise, polis raporlarında çok açık yazıyor. Aşırı sürat, dikkatsiz sürüş ve alkol…”

Bakan Arıklı, “Bakanlık olarak imkanlarımız ölçüsünde sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz. Haklı eleştirilere saygımız var elbette. Ama sırf siyasi rant elde etmeye çalışan veya içinde bulunduğu psikolojik ruh halinin de baskısı ile derhal bizi suçlamaya hazır malum cepheyi kale almamız mümkün değil” dedi.

Arıklı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Düşünebiliyor musunuz bu cephe, aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş neticesinde merhuma çarpıp vicdansızca onu orda bırakıp kaçan Trafik Canavarına tek bir laf bile etmiyor. Onlara göre tek suçlu var; Bakan…

Trafik kazalarından bile siyasi rant elde etmeye çalışan, daha cenaze kaza yerinden bile kaldırılmamışken sosyal medyada otomatik bir refleksle bizi suçlamaya çalışan malum cepheye rağmen biz, işimizi hakkı ile yapmaya çalışıyoruz…”