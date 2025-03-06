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Arıklı’dan çağrı: Gelin eylemi erteleyin, yeni sistemi konuşalım

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Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası’nın (Liman-Sen), maaş ve diğer ödeneklerin bir aydan fazladır ödenmediği ve toplu iş sözleşmesine uyulmadığı gerekçesiyle Gazimağusa ve Girne Limanı’nda başlattığı süresiz grev devam ediyor.
Arıklı’dan çağrı: Gelin eylemi erteleyin, yeni sistemi konuşalım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla çağrıda bulundu.

Bakan Arıklı, “Liman İşçileri Şirketi kendini tasfiye etme kararı aldı. Bakanlar Kurulu hem tasfiye sürecini yürütmek hem de limandaki işleri devam ettirmek için oraya yeni görevlendirme yaptı. Diğer taraftan da Mecliste muhalefetin de desteği ile bir dizi yasal düzenleme yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Sizden ricam, Mağusa Limanı’nda yaptığınız eylemi 2 hafta süre ile erteleyin. Biz şu ana kadar işçilerin alacaklarının büyük kısmını hesaplarına yatırdık. Birkaç gün içerisinde acentelerden tahsilatlarımızı yapıp geri kalan alacaklarını da yatıracağız. Kısa bir süre içerisinde gerekli çalışmaları bitirip, limanda oluşacak yeni sistemi sizlerle işbirliği yaparak oturtacağız. Gelin eylemi erteleyin. Bir masa etrafında yeni sistemi konuşalım” dedi.

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