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Arıklı’nın iddialarına Basat’tan yanıt geldi

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Basat: Gizlenen saklanan herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum
Arıklı’nın iddialarına Basat’tan yanıt geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İrsen Küçük Ortaokulu’nun Taşkent Piknik Alanı’nda düzenlediği gezide skandallar yaşandığını öne sürmüştü, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’tan iddialara yanıt geldi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dün katıldığı bir televizyon programında İrsen Küçük Ortaokulu tarafından Taşkent Piknik Alanı’nda düzenlenen piknik etkinliğinde bir skandal yaşandığını öne sürerek, olayın okul yönetimi tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını savundu.

Erhan Arıklı, etkinlikte, bir kız öğrencinin alkol komasına girdiğini, diğer birkaç öğrencininse bölgedeki büfenin camını kırarak alkol aldığını, konunun kameralara yansıdığını öne sürdü.

Basat: Gizlenen saklanan herhangi bir durum olduğunu düşünmüyorum

Taşkent Doğa Parkı bünyesinde yer alan Taşkent Piknik Alanı’nda yaşanan olaya ilişkin Kemal Basat, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Geçtiğimiz hafta da bir okulumuzun ziyareti sırasında bir gencimizin yanında gizlice ve izinsiz olarak alkol getirdiği tespit edilmiş, bağlantısız başka bir olayda da bir ya da birkaç genç de kullanmadığımız bir büfedeki birkaç şişeyi ‘oyun olsun’ diye yere vurarak kırmışlar” dedi.

Basat, “Ben şahsen video görmedim ama bu olayların nasıl ve ne şekilde bir skandal olarak algılanabileceğinden emin değilim. Sanırım Erhan Bey’e bilgiyi aktaran ya abartmış ya da kendi algıladığı gibi aktarmış. Bu konuda gizlenen saklanan herhangi bir durum olduğunu da düşünmüyorum. Bana göre haber değeri olan bir konu değil” ifadelerini kullandı.

“18 yaşından küçük bireylerden bahsediyoruz”

Kemal Basat, “18 yaşından küçük bireylerden bahsediyoruz, onlar tabi ki hatalar yapacak, bunlardan ders çıkaracak, gelişimin doğal bir süreci bana göre. Hangimiz gençliğimizde aptalca hatalar yapmadık ki? Yazının amacını ve ne elde etmeye çalıştığını da tam anlamadım ama bence özellikle gençlerimizi yanlış yaptılar diye bu şekilde hedef tahtasına koymak doğru değil” değerlendirmesini de yaptı.

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