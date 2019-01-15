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Arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı

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Arızanın giderilmesi için gerekli süre 3 gün olarak öngörülürken, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandı.
Arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı

Su İşleri Dairesi, Türkiye’den temin edilen suyun, Çamlıbel arıtma tesisinden Tatlısu’ya kadar ulaşmasını sağlayan ana isale hattının Karaman mevkiinde teknik bir arıza meydana geldiğini ve arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu hat üzerinden, Tepebaşı yerleşim yerinden başlayarak Tatlısu yerleşim yerine kadar olan bölümde Türkiye’den temin edilen suyun ulaştığı tüm depolara, arıza giderilinceye kadar Türkiye’den temin edilen su verilemeyecek.

Arızanın giderilmesi için gerekli süre 3 gün olarak öngörülürken, arızadan etkilenecek yerleşim yerlerine yerel kaynaklardan su verilmeye başlandı.

Tepebaşı, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Girne, Çatalköy, Arapköy, Bahçeli, Esentepe, Karaağaç, Tatlısu, Mersinlik ve Kaplıca’ya yerel kaynaklardan su sağlanacak.

Açıklamada ayrıca, arıza giderilinceye kadar ciddi bir sıkıntı yaşanmaması için halkın bu dönemde içme ve kullanma suyunu daha bilinçli ve tasarruflu kullanması çağrısında bulunuldu.

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