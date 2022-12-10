Arjantin final gibi maçta Hollanda’yı penaltılarla eledi

2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda ile Arjantin karşı karşıya geldi. Lusail Stadı'nda oynanan mücadele 90+11’de Weghorst’un attığı golle uzatmaya gitti. 2-2’nin devamında 30 dakikada eşitlik bozulmadı. Penaltı atışlarında gülen Arjantin oldu. Güney Amerika ekibinde kaleci Martinez iki penaltı kurtarırken, Arjantin beş penaltının dördünde isabet buldu. Tangocular bu galibiyetle Dünya Kupası tarihinde 6. kez yarı finale yükselirken Hırvatistan’ın rakibi oldu. Katar’da ilk finalisti belirleyecek mücadele 13 Aralık Salı günü saat 22.00’de başlayacak.

1986 yılından bu yana Dünya Kupası’na hasret olan Arjantin 35’te Molina ve 73’te penaltıdan Messi’nin golleriyle 2-0’lık büyük bir avantaj elde etti. Ancak sahneye Beşiktaşlı forvet Wout Weghorst çıktı. 78. dakikada Depay’ın yerine oyuna giren Weghorst, takımının ilk isabetli şutunda 83. dakikada kafa vuruşuyla skoru 2-1’e getirdi. Duraklama dakikalarında gerilen oyunda Hollanda 90+10’da tehlikeli yerden kazandığı serbest vuruşu pasla kullandı ve Weghorst 90+11’de skoru 2-2’ye getirip maçı uzatmalara götürdü.

Arjantin’in bastırdığı, Hollanda’nın ise savunduğu 30 dakikalık uzatma bölümünün son dakikasında ise Enzo Fernandez’in uzaklardan çektiği şut direkten dışarı gitti.

PENALTI ATIŞLARI

Hollanda: Van Dijk kaçırdı, Berghuis kaçırdı, Koopmeiners attı, Weghorst attı, Luuk de Jong attı

Arjantin: Messi attı, Parades attı, Montiel attı, Fernanez kaçırdı, Martinez attı

MESSI’NİN ENFES PASI GOLÜ GETİRDİ

Maç boyunca hücum eden ve etkili olan Arjantin, 35. dakikada 1-0 öne geçti. Lionel Messi’nin 6 Hollandalı oyuncuyu etkisiz bırakan ve Molina’yı kaleciyle karşı karşıya bırakan enfes pasında Atletico Madrid oyuncusuna sadece şut çekmek kaldı.

ACUNA PENALTI KAZANDIRDI, MESSI ATTI!

71. dakikada Arjantin sol beki Acuna, ceza sahasında Dumfreis’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hollandalı oyuncular hakem Lahoz’a itiraz ederken VAR odasında yapılan kısa kontrolden sonra topun başına Lionel Messi geçti.

73. dakikada klas bir vuruş yapan Messi, kaleci Noppert’i çaresiz bırakıp skoru 2-0 yaptı.

MESSI 10. GOLÜNÜ ATTI

Dünya Kupalarındaki gol sayısını 10 yapan Lionel Messi, 8 gollü Maradona’yı geçtikten sonra 10 gollü Batistuta’yı da yakaladı.

WEGHORST, HOLLANDA’YI UMUTLANDIRDI

Oyuna girdikten 5 dakika sonra Weghorst, Hollanda’yı beraberlik için umutlandırdı. Berghuis’in sağ kanattan yaptığı ortaya çok iyi kafa vuruşu yapan Beşiktaşlı Weghorst uzak köşeye gönderdiği topta skoru 2-1’e getirdi.

WEGHORST 90+11’DE YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Dünya Kupası’nda çıktığı 3 maç sadece 20 dakika süre alabilen Wout Weghorst gol umuduyla girdiği maçta Hollanda’yı sırtladı. 90+10’da kazanılan serbest vuruşta Koopmeiners barajın yanında duran Weghorst’a pasını aktardı. Beşiktaşlı forvet ceza sahasında sol ayağıyla çektiği şutta kaleci Martinez’i çaresiz bırakarak ülkesini elenmekten kurtardı ve skoru 2-2 yaparak maçı uzatmaya götürdü.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Karşılaşmada normal sürenin sonlarına yaklaşırken gerginlik arttı. Farkın bire inmesiyle artan tansiyonda iki takım oyuncuları tartışma yaşadı. Martinez’in yaptığı sert faulden sonra topu Hollanda yedek kulübesine sertçe vurmasıyla saha içi bir anda karıştı!