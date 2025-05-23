Arkadaşıyla şakalaşırken 5 metreden düşmesine neden olmakla itham edilen Aytekin, 3 gün daha tutuklu kalacak

Gönyeli’de 17 yaşındaki iş arkadaşını şaka amaçlı kovalarken 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşmesine neden olan ve “Zarar Veren eylemde bulunma” suçundan tutuklanan 29 yaşındaki Halik Aytekin yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Cihan Karaahmetli mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 21.05.2025 tarihinde saat 01.00 raddelerinde iş arkadaşı Mehmet Emin Duruel’i şaka amaçlı kovaladığı esnada Mehmet Emin Duruel’in Yenikentte bulunan Poyraz Sokağın güney kısmındaki apartmanın arka kısmında bir metre yüksekliğindeki beton duvar üzerinden atladığını söyledi.
Polis, Mehmet Emin Duruel’in duvarın arka kısmında bulunan takriben 5 metre derinlikteki apartman boşluğuna düşürerek ağır yaralandığını belirtti. Polis, Mehmet Emin Duruel’in Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun bakım servisine tedavi altına alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.
Polis, Mehmet Emin Duruel’in solunum cihazına bağlı olduğunu, hayati tehlikesi bulunduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.