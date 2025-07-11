Arslan Bıçaklı: Akaryakıta yapılan zamlar kabul edilemez

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, akaryakıta yapılan zamların kabul edilemez olduğunu belirtti. Bıçaklı, “Asgari ücretlilere, çalışanlara ve emeklilere verilecek olan hayat pahalılığından doğan alım gücü artışları, daha uygulama yapılmadan geri alınmıştır” dedi.

Akaryakıta yapılan zamların sadece yakıt fiyatlarını değil, otomatik olarak tüm tüketim maddelerinin fiyatlarını etkilediğini vurgulayan Bıçaklı, bunun çalışanların ve emeklilerin alım gücünü gerilettiğini söyledi.

Dünya genelinde petrol fiyatları düşerken, hükümetin bütçe açıklarını kapatmak için sürekli olarak akaryakıta zam yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Bıçaklı, hükümete çağrıda bulunarak, “Almış olduğu bu yanlış kararı ivedi olarak yeniden gözden geçirmeli ve geri almalıdır” dedi.