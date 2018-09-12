Artçı depremler devam ediyor

Merkez üssü Akdeniz olan ve Kıbrıs'ta da hissedilen depremin artçıları sürüyor

Sabah saat, 09.21 'de Merkez üssü Akdeniz'in 13.8 km derinliğinde olan Türkiye ve Kıbrıs'ta da hissedilen 5.3 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları devam ediyor.



Kıbrıs'ta da endişe yaratan deprem sorası Akdenizin 8.7 km ve 13.7 km derinliklerinde gerçekleşen 2 artçı deprem meydana geldi. Kandillli rasathanesininden alınan bilgilere göre depremler 3.3 ve 3.7 şiddetinde gerçekleşti.

Artçı deprem Nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

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