Arter yeni dönem projelerini açıkladı

Gazimağusa Arkın Palm Beach hotel’de gerçekleştirilen basın toplantısına, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Afet Özcafer, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, DP Gazimağusa İlçe Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Gazimağusa İlçe Başkanı Ali Yakar ve basın mensupları katıldı.

ATAOĞLU: “ŞİMDİDEN GAZİMAĞUSA HALKINA HAYIRLI OLSUN”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter’in, yeni dönem için ortaya koyacağı projelerini açıkladığı basın toplantısında bir konuşmaya yapan, Gazimağusa DP İlçe Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İsmail Arter’in seçimi şimdiden kazandığını belirterek, “İsmail Arter, Gazimağusa halkının beklentisidir. İsmail Arter’in kazanmasına kesin gözü ile bakıyoruz ve şimdiden Gazimağusa halkına, Belediye çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

HASİPOĞLU: “BİR 4 YIL DAHA GAZİMAĞUSA ARTER İLE ÇOK ŞEY KAZANACAK”

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı ve UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da yaptığı konuşmasında, “Gazimağusa 4 yılda çok şey kazandı. Bugün Gazimağusa yine kazanacak sloganı ile yola çıkan Arter, Gazimağusa’nın ihtiyaçlarını çok iyi analiz ettiğini görüyoruz. Bu da takdir edilmesi gereken bir olgu olduğunu söylüyorum. Bir 4 yıl daha Gazimağusa, Sayın İsmail Arter ile çok şey kazanacaktır” dedi.

YAKAR: “ŞİMDİDEN GAZİMAĞUSAMIZ’A HAYIRLI OLSUN”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gazimağusa İlçe Başkanı Ali Yakar da basın toplantısında söz alarak, İsmail Arter’in geçmiş 4 yıllık hizmetlerinin takdir edilmesi yanında desteklenmesi gereken bir olgu olduğuna dikkati çekerek, “YDP olarak Arter’in yanındayız. İsmail Arter seçimi şimdiden kazanmıştır. Gazimağusamız’a hayırlı olsun” dedi.

Özcafer: “Seçim bitmiştir. Şimdiden Gazimağusa halkına hayırlı olsun”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer de basın toplantısında yaptığı konuşmasında, “Gazimağusalılar olarak bizler Sayın İsmail Arter’in yaptıklarını görüyoruz ve takdir ediyoruz. Projelere bakıyorum, Gazimağusalıların yıllarca özlem duyduğu projelerdir. Sayın Arter, Belediye çalışanlarıyla olan uyumlu çalışmalarını da göze aldığımız zaman, seçim bitmiştir diyebilirim. Şimdiden Gazimağusa halkına hayırlı olsun” dedi.

BÜYÜKYILMAZ: “24 HAZİRAN AKŞAMI, HEP BİRLİKTE ZAFERİ KUTLAYACAĞIZ”

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye başkan adayı İsmail Arter’in basın toplantısında, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz da yaptığı konuşmasında, İsmail Arter’e 4 yıllık görev süresi içerisinde, Gazimağusa’ya kazandırdıklarından dolayı destek kararı aldıklarını belirtti. Büyükyılmaz, “Sayın İsmail Arter’e olan desteğimiz, ortaya koymuş olduğu projelerden kaynaklıdır. Destek belirttiğimiz günden itibaren yanındayız. İnanıyoruz ki 24 Haziran akşamı hep birlikte bu zaferi kutlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından, Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, yeni dönem projelerinin açıklandığı basın toplantısına geçildi.

Projeksiyon destekli Projelerin açıklandığı basın toplantısında Arter, 31 Mayıs tarihindeki basın toplantısında görevde bulunduğu süre içerisinde Gazimağusa’ya kazandırdıkları projeleri kamuoyu ile paylaştığını, bugünkü basın toplantısında ise, devam eden projeler yanında, yapmayı planladıkları projeleri paylaşacaklarını belirtti.

“Bildiğiniz üzere, belediyecilik hizmet işidir. Gururla söylüyorum ki, son dört yılda şehrimizin her noktasına eşit seviyede hizmet götürerek, hem hizmet kalitemizi arttırdık, hem de halkımızın gündelik hayatını kolaylaştıracak ve sosyal yaşantısına katkı sağlayacak büyük projeleri hayata geçirdik.

Şehrimizin yaptığımız projelerle her geçen gün daha da geliştiğini görmek ve buna katkı koymak benim ve ekibimin en büyük övünç kaynağıdır.

Başarılı bir belediye yönetiminden söz edilebilmesi için, söz konusu belediye yönetiminin, halkın ihtiyaçları doğrultusunda gündelik çözümler yerine orta ve uzun vadeli projeler geliştirmesi gerekir” diyen Arter, “bugün sizlerle paylaşacağımız projelerimiz, bu temel düşünceden hareketle hazırlanmış olup, önümüzdeki dört yıl içinde hayata geçirilecek olan projelerdir” dedi

“Bizim yolumuz halkımıza temel belediyecilik hizmetleri yanında büyük projeleri hayata geçirerek şehrimizi dünya standartlarında bir kent haline getirme yoludur” diyen Arter, “Bu yolda desteklerini her zaman yanımızda gördüğümüz halkımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

2020’li yıllara emin adımlarla ilerlemek hedefinde olduklarına vurgu yapan Arter, projelerini bu hedefe ulaşmak adına ortaya koyduklarını belirtti.

GAZİMAĞUSA KENT MEYDANI KAZANACAK

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı İsmail Arter, yeni dönem için ortaya koydukları projelerin ilk adımının bir kent merkezini yaratmak olduğunu belirterek, “takdir edersiniz ki, bir kenti kent yapan meydanlarıdır. Bildiğiniz gibi “İsmet İnönü Bulvarı (Salamis Yolu) Çevre Düzenleme Projesi” halen devam etmektedir. Bu projenin devamı niteliğinde “Gazimağusa Kent Parkı ve Meydan Düzenleme Projesi”ni yeni dönemde hayata geçireceğiz. Planlanan meydan, İsmet İnönü Bulvarı ile Hasan Barbaçolli Sokağı arasında yapılacaktır. (Yani Mağusa Gelişim Akademisi’nden (MGA) başlayacak, Lemar’a kadar devam edecek. )

Bu proje sayesinde bölgede olan ve birbirinden kopuk olan Mağusa Gelişim Akademisi ve Mağusa Arena birbirine bağlanarak, bütünlüklü bir hale getirilecek. Proje yürüyüş yolları, sosyal etkinlik alanları, kapalı/açık katlı otoparkı ve tıpkı Ali Mahir Parkı gibi yeşil odaklı bir meydan düzenlemesini kapsayacaktır” dedi.

GAZİMAĞUSA ŞEHİR MERKEZİ DENİZLE BULUŞACAK

“Şehrimizi denizle buluşturma hedefi doğrultusunda bir önceki dönemde Glapsides ve Palm Beach olmak üzere iki plajımıza ek Derinya ve Silver Beach ile halkımızı denizle buluşturmuştuk” diyen İsmail Arter, yeni dönemde “Karakol - Gülseren Sahili Çevre Düzenleme Projesi” ile Gazimağusa halkını denizle buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

“AŞIKLAR YOLU YENİDEN DÜZENLENEREK ŞEHRİMİZE KAZANDIRILACAK”

Arter, Tarihi Hendek’in düzenlenmesi projesiyle entegre bir şekilde Gazimağusa’nın tarihi surlarının ve hendeğinin hemen yanından geçen, Aşıklar Yolu halkın ve turistlerin kullanımına olanak verecek şekilde, yeni dönemde yeniden düzenleneceğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından finansmanı hazır olan ihale aşamasındaki Aşıklar Yolu Çevre Düzenleme Projesi kapsamında, mevcut araç yolu bir alta taşınacak ve bu yolda düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Güvenliğin arttırılacağı bu yolda aynı zamanda seyir ve dinlenme terasları, korkuluklar ve ışıklandırma yapılarak gece/gündüz yaya ve bisiklet yolu olarak kullanılması sağlanacaktır” dedi.

GAZİMAĞUSA SPOR TESİSLERİ MERKEZİ

Sporun yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında sağlıklı nesillerin yetişmesi ve halkımızın spor yaparak sağlıklı bir yaşam sürmesi amacına yönelik olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını sözlerine ekleyen Arter, “Gazimağusa Spor Tesisleri Merkezi” önümüzdeki dönemde, Gazimağusa Devlet Hastanesi arkasında Tuzla girişinde yapılacaktır. Proje kapsamında, kapalı yüzme havuzu yanında, yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol, tenis, futbol sahaları ve yeşil alanlar yeni dönemde Gazimağusa’ya kazandırılacaktır” dedi.

MUTLUYAKA SOSYAL ve SPOR TESİSLERİ KAZANACAK

“Bu kapsamda bir diğer projemiz Mutluyaka’da hayata geçirilecektir.

İlkokul binası ile saha arasında bulunan 52.000 m²’lik bir alana “Mutluyaka Sosyal Tesis ve Çevre Düzenleme Projesi” çok amaçlı sosyal ve spor tesisleri yapılacaktır” diyen Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkanı İsmail Arter, “Parke döşemesiyle meydan oluşturulacak bölgede, piknik alanları, çağdaş düğün salonu, yeni bir halı saha, tiyatro etkinlik alanı, yürüyüş ve koşu parkurları ve ağaçlandırma çalışması yapılarak halkımızın kullanımına sunulacaktır” dedi.

TUZLA SOSYAL ve KÜLTÜREL ALANLAR KAZANACAK

Sosyal ve kültürel yaşamı destekleme faaliyetleri kapsamında Tuzla Bölgesi’nde de yatırımların olduğunu anlatan Arter, “halı saha, voleybol sahası, basketbol sahası, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ağaçlandırma ve yeşil alanlar bölgemize kazandırılacaktır” dedi.

PİYALE PAŞA MAHALLESİ, SOSYAL TESİS VE SPOR ALANLARI KAZANACAK

Arter, Yine halkımızın sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak geniş kapsamlı bir proje olan Baykal, Çanakkale, Piyale Paşa ve Canbulat Mahalleleri’nin merkezinde bulunan, 15 Ağustos Bulvarı üzerindeki 8.200 metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini belirtti.

MARAŞ BÖLGESİ YENİ DÜĞÜN SALONU ve SOSYAL SPORTİF TESİS KAZANACAK

Yeni dönemde Maraş bölgesine yeni bir düğün salonu kazandıracaklarını belirten Arter, mevcut Döveç Düğün Salonu’nda ise çevre düzenlemesi yapılarak bu alan, sosyal ve sportif ihtiyaçları karşılayacak seviyeye getirileceğini belirtti.

ÇAMLIK ALANI DÜZENLEMESİ

“Yeni dönemdeki önceliklerimizden biri de tüm bölgelerimizde insanlarımızın yürüyüş yapabilecekleri, çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri alanları şehrimize kazandırmaktır” diyen Arter, “Bu düşünce ile belediye binasının hemen karşısında bulunan ve 38,700 m²’lik bir alanda yapılacak olan “Çamlık Alanı ve Ersoy Birkan Parkı Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında, yürüyüş yolları, dinlence alanları, bisiklet yolları, otopark genişletme ve park alanları yeni dönemde halkımızın kullanımına sunulacaktır” dedi.

SURİÇİ’NE KENT MÜZESİ ve SANAT GALERİSİ KAZANDIRILACAK

“Önemli hedeflerimizin başında Suriçi’ni canlandırma gelmektedir. Bu kapsamda, “Suriçi Kent Müzesi” ve “Suriçi Sanat Galerisi” yeni dönemde şehrimize kazandırılacak olan önemli kültür sanat merkezlerinden olacaktır” diyen Arter, “Hazırlanacak müzede sergilenecek objelerle halka ve ziyaretçilere, kent kültürü, önemli şahsiyetler ve Kıbrıs gündelik yaşantısının yalın bir dille anlatılması sağlanacaktır” dedi.

Arter bu projenin, “Suriçi Sanat Galerisi” ise Suriçi’nin bir kültür sanat ve nitelikli eğlence merkezi olması yönünde attıkları adımların bir devamı niteliğinde olacağını sözlerine ekledi.

GÜLSEREN GÖLETİ REKREASYONU

Arter, “Dünyadaki sayılı sulak alanlardan biri olan ve her yıl yüzlerce Flamingoyu ağırlayan Gülseren Göleti’nde çevresel kriterler doğrultusunda iyileştirilme çalışmaları yapılacaktır. Hazırlanan “Gülseren Göleti Rekreasyon Projesi” kapsamında bölgede kuş gözlem noktaları ve dinlenme alanları yapılacaktır” deedi.

AYLUKA GÖLETİ REKREASYONU

Yine ayrı bir başlık olarak Ayluka Göleti’nde de buna benzer bir projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını açıklayan Arter, “ancak gölet “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olması nedeniyle ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmektedir. Bu doğrultuda Çevre Dairesi ve DAÜ ile çalışmalar başlatılmıştır” dedi.

TERMİNAL ve ANIT TİCARET MERKEZİ YENİLEMESİ

Arter, şehrin büyümesi ve artan nüfusa paralel olarak ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalan Terminal ve Anıt Ticaret Merkezi yeni dönemde yenileneceğini belirtti.

GAZİMAĞUSA TRAFİK MASTER PLANI ve ALT/ÜST GEÇİTLER

Arter basın toplantısında, Gazimağusa trafiğini rahatlatmaya yönelik olarak başlattıkları projelerin, yeni dönemde de geliştirilerek devam edeceğini belirtti.

“Trafik Master Planı çalışmaları yeni dönemde bitirilecektir” diyen Arter, Proje ile günden güne artan trafik sorununa çözüm getirilerek ulaşım planlaması yapılacak ve hazırlanmakta olan imar planının işlevsel olması sağlanacaktır” dedi.

Arter, tüm bu projelere ek olarak, özellikle araç trafiğinin ve öğrenci nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yaya güvenliği için, asansörlü, yürüyen merdivenli, çağdaş üst ve alt geçitler yapılarak özel çözümler getirileceğini de sözlerine ekledi.

SALAMİS YOLU TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

İsmail Arter, Salamis yolunu (İsmet İnönü Bulvarı) rahatlatacak ek güzergahlar projesi kapsamında, Hasan Barbacolli ile Köroğlu Sokak ve Faiz Kaymak Sokak ile Esmerim Sokak birleştirilerek alternatif yollarla Salamis Yolu trafiğinin rahatlatılması hedeflendiğini belirtti.

GAZİMAĞUSA BULVAR TRAFİĞİ DÜZENLEMESİ

Arter, Eşref Bitlis, Topçu Bulvarı ve Mustafa Kemal Bulvarı’na düzen getirecek olan ve tüm hazırlıkları tamamlanan proje ile liman giriş çıkışı kolaylaşmasının yanı sıra, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Karpaz yönüne, devamında Lefkoşa istikametine akan trafiğin farklı yönlere dağıtılmak suretiyle rahatlatılması, ayrıca hem yaya, hem de araç trafiğinin daha güvenli hale getirilmesini hedeflediklerinin altını çizdi.

Bu kapsamda;

- Güzergah üzerinde altyapı drenaj sistemi yapılacak,

- Elektrik / aydınlatma ve telefon hatları yeraltına alınacak,

- Servis yolları, park cepleri, bisiklet ve yaya yolları yapılacak,

- Mustafa Kemal Bulvarı ve Topcu Bulvarı kesişimindeki trafik ışıkları kaldırılarak, çember yapılacak,

- Serbest Liman çıkışı ve Anafartalar Caddesi kesişiminde trafik ışıkları yeniden düzenlenecektir.

ATIK SU ve KANALİZASYON SİSTEMİ ÇALIŞMALARIMIZ

“Şehrimizin en önemli sorunlarının başında gelen atık su ve kanalizasyon sistemi hakkında da bilgi vermek isterim” diyen Arter, Yeni dönemde şehrin artan nüfusuna paralel olarak tamamının kanalizasyon şebekesine bağlanmasının hedefleri arasında olduğunun altını çizdi.

ARITMA SİSTEMİNİN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI ve TARIMSAL KULLANIM

Kanalizasyon sisteminin geliştirilebilmesi ve kentin tüm bölgelerine ulaştırılabilmesi için yeni dönemde öncelikle kapasitesini aşmış olan atıksu arıtma tesisinin kapasitesinin artırılacağını söyleyen İsmail Arter, “Atıksu arıtma tesisinin hemen yanında yer alan alanda kapasite arttırımı için gerekli yatırım yapılacaktır. Elde edilen arıtılmış atık suların tarımda kullanılması hedeflenmektedir” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı ve Gazimağusa bağımsız belediye Başkanı İsmail Arter, projelerini anlattığı basın toplantısı sonunda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.