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ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri, Çocuklara Sanat ve Kalple Dokunan Bir Etkinlik Düzenledi

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ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri, Çocuklara Sanat ve Kalple Dokunan Bir Etkinlik Düzenledi
ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri, Çocuklara Sanat ve Kalple Dokunan Bir Etkinlik Düzenledi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri ve öğretim kadrosu, Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle 25 Nisan Cuma günü Lefkoşa Çocuk Merkezi’nden hizmet alan çocuklara özel bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği gerçekleştirdi. “Art & Heart with ARUCAD” başlıklı bu sosyal sorumluluk projesi, çocuklara yönelik hem eğitici hem de yaratıcı bir gün sunmayı amaçladı.

Etkinlik, Arabahmet Kültür Evi’nde düzenlenen karşılama oturumuyla başladı. Program kapsamında ARUCAD öğrencilerinin hazırladığı kısa video gösteriminin ardından, çocuklarla birlikte eğlenceli İngilizce şarkılar söylendi, etkileşimli kart oyunları oynandı ve canlı gitar eşliğinde İngilizce bir kukla tiyatrosu sergilendi.

Etkinliğin ikinci bölümünde çocuklar, Lefkoşa Çocuk Merkezi’ne geçerek dört farklı istasyonda öğrenme ve eğlenceyi bir arada yaşadılar. İngilizce kelime oyunlarının yer aldığı oyun alanı, sanat ve el işi atölyesi, okuma istasyonu ve yüz boyama etkinlikleriyle çocuklara hem dil becerilerini geliştirebilecekleri hem de özgürce yaratabilecekleri bir ortam sunuldu.

Günün sonunda çocuklara, ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri tarafından özel olarak tasarlanan kitap ayraçları, onların el yazısıyla yazılmış mektuplar ve çeşitli eğitim materyalleri ile küçük oyuncaklardan oluşan hediye çantaları dağıtıldı. Hazırlık öğrencilerinin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen bu etkinlik, onların toplumsal duyarlılığını ve sosyal sorumluluk bilincini pekiştiren anlamlı bir deneyime dönüştü.

Düzenlenen etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü İnanç UçarözBu özel gün aracılığıyla çocuklara yalnızca eğlenceli bir gün değil, aynı zamanda dil öğrenimine teşvik eden, kapsayıcı ve ilham verici bir ortam sunmayı hedefledik. Üniversitemiz, bu tür projelerle yaratıcı bireylerin topluma katkı sunan sorumlu vatandaşlar olarak gelişmelerine destek olmaya devam ediyor“ dedi.

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