  • BIST 1.110
  • Altın 457,400
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6176
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPilli:1977 test 10 pozitif vaka

Arucad’da Yüzde 100 Burs İçin Mülakat Günü 27 Ağustos

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 27 Ağustos Perşembe günü mülakat düzenliyor.
Arucad’da Yüzde 100 Burs İçin Mülakat Günü 27 Ağustos

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylar için, 27 Ağustos Perşembe günü mülakat düzenliyor.
ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, bu yıl pandemi nedeniyle üniversiteye kayıt yaptıracak tüm öğrencilere sınavsız yüzde 75 burs sağlayan üniversite, bölüm birincilerine işe yerleştirme garantisi sunuyor.            
ARUCAD, KKTC vatandaşı olan ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC uyruklu öğrencileri, üniversite bünyesinde eğitim veren tüm programlara sınavsız yüzde 75 burs ile yerleştirecek. 
Burs oranını yüzde 90 ve yüzde 100’e yükseltmek isteyen adaylara yönelik, 27 Ağustos Perşembe günü ARUCAN’dın Girne’deki kampüsünde mülakat gerçekleşecek.     
YÖK onaylı ARUCAD’ın bölümlerinden birincilikle mezun olanlar, işe yerleştirme garantisine sahip olacak.

 
MANCHESTER SCHOOL OF ART İLE ÇİFT DİPLOMA AVANTAJI           


ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine ise, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne bağlı Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasına dayanan öğrenci değişim programı ile çift diploma fırsatı sunuluyor. 
Adaylar, ARUCAD’ın sunduğu yüzde 100’e varan burs olanakları, mülakat ve kayıt koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye, kibrisaday.arucad.edu.tr web sitesi üzerinden ve 0533 873 85 85/0533 850 96 56 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilecek.           

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Denktaş: “Bir çok kesimden ‘artık oy verebileceğimiz bir aday var” söylemini duyuyorum”23 Ağustos 2020 Pazar 13:45
  • Lojman Hırsızlığında 1 Şüpheli Gözaltına alındı23 Ağustos 2020 Pazar 13:40
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Kararları Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi23 Ağustos 2020 Pazar 13:35
  • Kanunsuz Uyuştucu Madde(Hintkeneviri) Tasarrufu23 Ağustos 2020 Pazar 13:30
  • Arıklı "Yarım asırdır dinlediğiniz federasyon masalını artık bitirin"23 Ağustos 2020 Pazar 13:18
  • Bakan Oğuz, Doğu Karadeniz’de Yaşanan Sel Felaketi Dolayısıyla Mesaj Yayınladı23 Ağustos 2020 Pazar 13:15
  • Uluçay, Beraberinde Milletvekilleri İle Birlikte Mehmetçik’i Ziyaret Etti23 Ağustos 2020 Pazar 13:08
  • Girne'de Uyuşturucu Operasyonu23 Ağustos 2020 Pazar 13:06
  • Özersay: “İhtiyacımız halkı bölen değil, birleştiren bir liderliktir”23 Ağustos 2020 Pazar 13:03
  • Koop-Süt’ün Hedefi Kaşkaval İhracatı23 Ağustos 2020 Pazar 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti