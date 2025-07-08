Asansör kazasıyla ilgili aranan şüpheli Girne Limanı’nda tutuklandı!

Girne’de 21 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen ciddi asansör kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan E.B. (E-34), 8 Temmuz 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada Uğur Kılıçsallayan (E-25), sadece hafif yük ve malzeme taşınması için kullanılan bir iş yeri asansörüne bindiği sırada, asansörün yaklaşık 6 metre yükseklikten birinci kattan bodrum kata düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. Kılıçsallayan’ın sol kolu ve bacağı, asansör kabini ile duvar boşluğu arasında sıkışmıştı.
Polis, olayla ilgili ileri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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