Asansör kazasıyla ilgili aranan şüpheli Girne Limanı’nda tutuklandı!

Girne’de bir iş yerinde sadece malzeme taşımak için kullanılan asansörle bodrum kata düşerek ağır yaralanan 25 yaşındaki Uğur Kılıçsallayan’ın yaşadığı kazayla ilgili aranan E.B., ülkeye dönüş yaptığı sırada Girne Turizm Limanı’nda yakalanarak tutuklandı.

Girne’de 21 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen ciddi asansör kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aranan E.B. (E-34), 8 Temmuz 2025 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tespit edilerek polis tarafından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazada Uğur Kılıçsallayan (E-25), sadece hafif yük ve malzeme taşınması için kullanılan bir iş yeri asansörüne bindiği sırada, asansörün yaklaşık 6 metre yükseklikten birinci kattan bodrum kata düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştı. Kılıçsallayan’ın sol kolu ve bacağı, asansör kabini ile duvar boşluğu arasında sıkışmıştı.

Polis, olayla ilgili ileri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.