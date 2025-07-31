KKTC'de Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı.
KKTC'de 2025 yılının ikinci yarısı için belirlenen net asgari ücret 44.546 TL'dir.
Bu tutar, brüt asgari ücret olan 51.202 TL'den yapılan kesintiler sonucu ortaya çıkmaktadır.
KKTC'de Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı.
KKTC'de 2025 yılının ikinci yarısı için belirlenen net asgari ücret 44.546 TL'dir.
Bu tutar, brüt asgari ücret olan 51.202 TL'den yapılan kesintiler sonucu ortaya çıkmaktadır.
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