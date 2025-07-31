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Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı

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Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı
Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı

KKTC'de Asgari Ücret artışı %17.79 olarak onaylandı.

KKTC'de 2025 yılının ikinci yarısı için belirlenen net asgari ücret 44.546 TL'dir. 

Bu tutar, brüt asgari ücret olan 51.202 TL'den yapılan kesintiler sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

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