Asgari ücret davası 3 Mart Pazartesi gününe ertelendi

TAK muhabirinin Avukat Şefik Aşçıoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, dava 3 Mart Pazartesi günü görüşülecek.
Aşçıoğulları, bir sonraki duruşmada davanın seyrinin daha belirgin hale geleceğini dile getirdi.
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasa dışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” demişti.
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