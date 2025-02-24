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Asgari ücret davası 3 Mart Pazartesi gününe ertelendi

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş), yasalara aykırı şekilde hayat pahalılığının altında belirlendiği gerekçesiyle asgari ücret artışına karşı açtığı dava, gelecek hafta pazartesi görüşülmeye devam edilecek.
Asgari ücret davası 3 Mart Pazartesi gününe ertelendi

TAK muhabirinin Avukat Şefik Aşçıoğulları’ndan aldığı bilgiye göre, dava 3 Mart Pazartesi günü görüşülecek.

Aşçıoğulları, bir sonraki duruşmada davanın seyrinin daha belirgin hale geleceğini dile getirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu konuyla ilgili, “Hükümet edenler, asgari ücretle geçinenlerin yasal hakkını kısıtlamıştır. Hayat pahalılığı ödeneği açıkça yasada belirtiliyor ve bunun ödenmemesi hukuksuzluktur. Yasa dışı bu karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.” demişti.

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