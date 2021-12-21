Asgari ücret için toplanacaklar

Dövizde yaşanan düşüş sonrası piyasanın ucuzlatılacağını düşünmediğini belirten Serdaroğlu, asgari ücrete yapılan zam sonrası fiyatların daha da artabileceği konusunda da şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Asgari ücretin muhakkak artırılması gerektiği vurgulayan Serdaroğlu; “biz tarafız, emekçinin ve işçinin tarafındayız” dedi.

“Bizim düşüncemiz yarından tezi yok belirlenmesi. Ben uzlaşmak için her türlü inisiyatifi göstereceğim. Asla taviz de vermeyeceğim. Anlayış içerisinde olacağız ve anlaşmak için her şey yapacağız” diyen Serdaroğlu, asgari ücret yasasında da değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Hayat Pahalılığının otomatik olarak asgari ücrete yansıması gerektiğini dile getiren Hür-İş Başkanı; “TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının önüne geçemediğimiz zamanlarda 6 ayda 1 değil, 2 ayda 1 bu pahalılığı yansıtılmalı. Ancak alım gücünün erimesi bu şekilde düzenleyebiliriz. Piyasada da para dönmüş olur” şeklinde konuştu.