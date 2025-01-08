Asgari ücret masası haftaya toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu önümüzdeki hafta toplantıya çağıracağını açıkladı.

İlgili bakanlar ve bakanlık bürokratları ile yarın bir toplantı yapacaklarını da söyleyen Gardiyanoğlu, “Amacımız asgari ücret toplantısı öncesinde durum değerlendirmesi yapmaktır” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, İhtiyat Sandığı’nın 30 yıldır devletten alacağı olan 9 milyar TL’lik borcun bir milyarının önümüzdeki hafta ödeneceğini dile getirerek, geriye kalan 8 milyar TL’lik borcun da kademe kademe ödeneceğini ifade etti.