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Asgari ücret ne olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işveren ve sendika temsilcileri ekonomik koşullar ve verileri ele alırken, toplantıda henüz bir rakam belirlenemedi.
Asgari ücret ne olacak?

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı. Asgari ücrete yansıtılacak hayat pahalılığı oranı son toplantıda tespit edilecek.

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu basına açıklama yaptı.

Gardiyanoğlu, komisyon olarak 2 saati aşkın bir toplantı yaptıklarını ve işçi ile işveren tarafının toplantıda olumlu bir tavır ortaya koyduğunu kaydetti.

Toplantıda kendisine çok söz kalmadığını anlatan Gardiyanoğlu, tarafların görüşlerini ve verileri aldıklarını, asgari ücrete yapılacak artış  oranını da işveren ile işçi tarafının önerilerini aldıktan sonra belirleyip, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak şekilde hayata geçireceklerini söyledi. Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken tarafları ortada buluşturmak ve oybirliğini sağlamak amacında olduklarını da ifade eden Gardiyanoğlu, tarafların yükünün ağır olduğunu ancak hedefin verimlilik ve adaletli dağılım olduğunu söyledi.

İçeride asgari ücrete yansıtılacak oranların değil, hayat pahalılığı ile ilgili verilerin ele alındığını ifade eden Gardiyanoğlu, bir sonraki toplantıda basının da içeriye alınacağını kaydetti.

ALP

İşveren temsilcisi adına konuşan Cengiz Alp, konuyu etraflıca değerlendirdiklerini ifade ederek, verileri aldıklarını, ancak bugün bir sonuç çıkmadığını söyledi.

Alp, herkes için en iyisini yapmaya çalıştıklarını, 160 bin çalışan 20 bini aşan iş veren olduğunu, bunun sorumluluğu içinde çalıştıklarını, nihai kararı son toplantıda vereceklerine inandığını belirtti.  Toplantıda orandan fazla ülkedeki sıkıntıları konuştuklarını ifade eden Alp, veriler ışığında sonuca ulaşacaklarını kaydetti.

SERDAROĞLU

İşçi tarafı adına konuşan Ahmet Serdaroğlu da, toplantının olgunluk içinde yapıldığını, sürecin devam ettiğini belirterek, bütün hassasiyetleri ortaya koyduklarını, verilerin bakanlık tarafından kendilerine iletildiğini ve en kısa sürede toplantı tarihinin belirlenip, yeni asgari ücreti belirleyeceklerine inandığını söyledi.

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